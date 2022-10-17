https://sputniknews.com.tr/20221017/turkiyede-kurulan-yabanci-sermayeli-sirketlerde-ruslar-2-siraya-yukseldi-1062393541.html

Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerde Ruslar 2. sıraya yükseldi

Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerde Ruslar 2. sıraya yükseldi

Rus şirketlerin Türkiye’ye ilgisi her geçen gün artıyor. Yılbaşından bu yana Rus sermayeli şirket açılışları adeta patlarken, özellikle nisan ayı itibariyle... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T09:58+0300

2022-10-17T09:58+0300

2022-10-17T10:00+0300

ekonomi

türkiye

rusya

sermaye

şirket

anonim şirket

limited şirket

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Dünya gazetesinden Merve Yiğitcan'ın TOBB Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri’nden derlediği habere göre, Ocak-Ağustos 2022 döneminde Türkiye’de 86 bin 560 sermaye şirketi açılırken, bunların 14 bin 90’ı yabancı sermayeli şirket statüsünde oldu. Kurulan yabancı sermayeli şirket sıralamasında ilk sıra 874 adet ile İran’ın olurken, 729 şirket açılışı ile Rusya ikinci sırada yer alarak büyük çıkış yaptı. Önceki yıllarda Rusya şirket açılışları ile ilk 10’da yer alırken, Ukrayna krizinin ardından bu yıl ilk sırayı zorluyor. 2021 yılının genelinde açılan Rus sermayeli şirket sayısı 177 olurken, bu sayının 2020’nin tamamında 115 düzeyinde bulunuyordu.Türkiye'deki toplam Rus şirket sermayesi 360 milyon liraYılbaşından bu yana kurulan 729 Rus sermayeli şirkete mercek tutulduğunda, ilgili firmaların toplam sermayesinin 360 milyon TL olduğu, bu şirketlerdeki yabancı sermaye payının ise 320,5 milyon TL olarak kayıtlarda yer aldığı görülüyor. Açılışların özellikle nisan ayından itibaren hızlandığı dikkat çekiyor. Kurulan 729 şirketin 136’sı anonim şirket, 593’ü ise limited şirket statüsünde. Ruslar Türkiye’de en fazla hangi sektörlerde şirket açıyor? Sektörel dağılımlara bakıldığında en fazla açılışın toptan ve perakende ticarette olduğu dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana Ruslar toptan ve perakende ticarette 410 firmayı faaliyete sokarken, bu şirketlerin toplam sermayesinin 125,26 milyon TL, bu şirketlerdeki yabancı sermayenin de 113,4 milyon TL olduğu görülüyor. Rusların en çok rağbet gösterdiği bir diğer sektör ise bilgi ve iletişim sektörü. İlgili sektörde 73 Rus sermayeli şirket açılışı yapılırken, bu firmaların toplam sermayesi 15,1 milyon TL, buradaki yabancı sermayenin payı ise 9,7 milyon TL olarak kayıtlara geçti. İmalat sektörü de Rus sermayesinin en fazla ilgi gösterdiği sektörlerden biri oldu. İmalatta 56 Rus sermayeli şirket açılırken, bu şirketlerin 45,3 milyon TL’si yabancı olmak üzere 47,8 milyon TL toplam sermayesi bulunuyor. Türkiye’ye yerleşen Rus vatandaşların sayılarındaki artış Rus şirketlerin mesleki, bilimsel ve teknik alanda faaliyetlerini artırmalarını da sağladı. Bu alanda 8 ayda toplam sermayesi 11,4 milyon TL olan 53 şirket hayata geçti.Rus sermayeli şirket kuruluşlarının en fazla yapıldığı iller ise geçmiş yıllarda olduğu gibi yine İstanbul ve Antalya oldu. İstanbul’da toplam sermayesi 127,3 milyon TL olan 515 Rus sermayeli şirket kuruluşu yapılırken, Antalya’da 148 Rus şirketi kuruldu, bu şirketlerin toplam sermayesi ise 114,6 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu iki ili 18 şirket ile Mersin, 15 şirket ile Ankara, 8 şirket ile de İzmir takip etti. Sayıca çok olmamakla beraber, Artvin, Aydın, Edirne, İzmir, Kocaeli, Konya, Nevşehir ve Tekirdağ’da da Rus sermayeli şirket kuruluşları gerçekleşti.Rus gayrimenkul danışmanlarının sayısı artıyorRus firmaların Türkiye’de lojistik üs kurma ya da mevcut üslerini genişletme faaliyetleri içinde olduğu biliniyor. Bundan hareketle ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunmak üzere toplam sermayesi 9,5 milyon TL olan 47 yeni Rus sermayeli şirketin kurulduğunu da istatistiklerde görmek mümkün. Ocak-Ağustos döneminde toplam sermayesi 3,6 milyon TL olan 18 Rus sermayeli firma gayrimenkul faaliyetlerinde bulunmak üzere kuruldu. Rusların şirket açılışlarında yoğunlaştığı diğer sektörler ise 21 firmayla idari ve destek, 14 firmayla inşaat, 13 firma ile konaklama ve yiyecek hizmetleri olarak sıralanıyor. Rusların sayıca çok olmamakla beraber, finans ve sigorta; eğitim; insan sağlığı ve sosyal; kültür, sanat, eğlence ve diğer hizmet faaliyet alanlarında da şirket kuruluşları olduğu görülüyor.Ruslar konut alımında da öne çıktıSavaşın etkisi, konut alımlarında kendini gösterdi. Geçen yılın ocak-eylül döneminde Rus ve Ukrayna uyrukluların satın aldığı konut sayısı 3 bin 905 iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 11 bin 86’ya yükseldi. Rus ve Ukraynalıların konut satın alan yabancı uyruklular içindeki payı geçen yıl yüzde 10 iken bu yıl bu oran yüzde 22’ye ulaştı. Rusların satın aldığı konutların sayısı geçen yıla göre yüzde 200’e yakın artış gösterdi. Konut satın alımındaki ocak-eylül döneminde yıllık artış oranında Ruslar birinci, Ukraynalılar ikinci sırada yer aldı.

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