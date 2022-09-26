https://sputniknews.com.tr/20220926/ruslarin-yuzde-2si-bu-yaz-yurtdisinda-tatil-yapti-en-populer-destinasyon-turkiye-oldu-1061637394.html
Rusların yüzde 2’si bu yaz yurtdışında tatil yaptı: En popüler destinasyon Türkiye oldu
Rusların yüzde 2’si bu yaz yurtdışında tatil yaptı: En popüler destinasyon Türkiye oldu
Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un düzenlediği ankete göre geçen yaz Rusya vatandaşlarının yüze 2’si yurtdışında tatil yaptı, en çok tercih edilen... 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T18:11+0300
2022-09-26T18:11+0300
2022-09-26T18:11+0300
ekonomi
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turist
rus turist
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Sosyoloji Enstitüsü’nün sitesinde yayınlanan VTSİOM sosyologlarının anketi, Rusya vatandaşlarının yüzde 2’sinin yaz tatili için yurtdışını seçtiklerini ortaya koydu.Tatil için hangi ülkeyi seçtikleri sorusuna ise ankete katılan her üç kişiden biri (yüzde 34) ilk sırada ‘Türkiye’ yanıtını verdi, yüzde 14’ü ise ‘Abhazya’ dedi. Her 9 kişiden biri (yüzde 11) tatilini Kazakistan’da yaptığını ifade ederken yüzde 7’lik bir kısım da Tayland’a işaret etti.Ankete göre tatil yapmak için yurtdışını seçen Rusların yüzde 5’i Mısır’da, yüzde 4’ü Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), bir yüzde 4’ü daha Ermenistan’da, yüzde 3’ü İspanya’da, yüzde 3’ü Belarus’ta zaman geçirdiğini söylerken yüzde 2’lik bir kısım da Özbekistan dedi.VTSİOM tarafından 3-4 Eylül 2022'de Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı.
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rusya, turist, rus turist, türkiye
rusya, turist, rus turist, türkiye
Rusların yüzde 2’si bu yaz yurtdışında tatil yaptı: En popüler destinasyon Türkiye oldu
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Rus kamuoyu araştırma merkezi VTSIOM’un düzenlediği ankete göre geçen yaz Rusya vatandaşlarının yüze 2’si yurtdışında tatil yaptı, en çok tercih edilen destinasyon ise Türkiye oldu.
Sosyoloji Enstitüsü’nün sitesinde yayınlanan VTSİOM sosyologlarının anketi, Rusya vatandaşlarının yüzde 2’sinin yaz tatili için yurtdışını seçtiklerini ortaya koydu.
Tatil için hangi ülkeyi seçtikleri sorusuna ise ankete katılan her üç kişiden biri (yüzde 34) ilk sırada ‘Türkiye’ yanıtını verdi, yüzde 14’ü ise ‘Abhazya’ dedi. Her 9 kişiden biri (yüzde 11) tatilini Kazakistan’da yaptığını ifade ederken yüzde 7’lik bir kısım da Tayland’a işaret etti.
Ankete göre tatil yapmak için yurtdışını seçen Rusların yüzde 5’i Mısır’da, yüzde 4’ü Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), bir yüzde 4’ü daha Ermenistan’da, yüzde 3’ü İspanya’da, yüzde 3’ü Belarus’ta zaman geçirdiğini söylerken yüzde 2’lik bir kısım da Özbekistan dedi.
VTSİOM tarafından 3-4 Eylül 2022'de Rusya genelinde telefon görüşmesi usulü ile yapılan ankete 18 yaş ve üstü bin 600 Rusya vatandaşı katıldı.