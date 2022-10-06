https://sputniknews.com.tr/20221006/rusya-ve-turkiye-rus-gazi-icin-odemelerinin-bir-kismini-rubleye-cevirdi-1062032884.html

Rusya ve Türkiye, Rus gazı için ödemelerinin bir kısmını rubleye çevirdi

Rusya ve Türkiye, Rus gazı için ödemelerinin bir kısmını rubleye çevirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Türkiye’nin, Rus gazı için yapılan ödemelerin bir kısmını rubleye çevirdiğini belirtti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T17:49+0300

2022-10-06T17:49+0300

2022-10-06T17:51+0300

ekonomi

rusya

türkiye

doğalgaz

ruble

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Novak, basın mensuplarına açıklamasında, “Ödemelerin bir kısmının rubleye çevrildiğini kesin olarak söyleyebilirim” ifadesini kullandı.Novak, Türkiye’nin Rusya’dan gaz için indirim isteyip istemediği sorusuna, bunun alıcılar ve tüketiciler arasında bir ticari hikaye olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, görüşme sonunda Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220916/erdoganin-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorusmesi-basladi-1061277445.html

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