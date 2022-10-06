https://sputniknews.com.tr/20221006/rusya-ve-turkiye-rus-gazi-icin-odemelerinin-bir-kismini-rubleye-cevirdi-1062032884.html
Rusya ve Türkiye, Rus gazı için ödemelerinin bir kısmını rubleye çevirdi
Rusya ve Türkiye, Rus gazı için ödemelerinin bir kısmını rubleye çevirdi
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Türkiye’nin, Rus gazı için yapılan ödemelerin bir kısmını rubleye çevirdiğini belirtti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T17:49+0300
2022-10-06T17:49+0300
2022-10-06T17:51+0300
ekonomi
rusya
türkiye
doğalgaz
ruble
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Novak, basın mensuplarına açıklamasında, “Ödemelerin bir kısmının rubleye çevrildiğini kesin olarak söyleyebilirim” ifadesini kullandı.Novak, Türkiye’nin Rusya’dan gaz için indirim isteyip istemediği sorusuna, bunun alıcılar ve tüketiciler arasında bir ticari hikaye olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, görüşme sonunda Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/erdoganin-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorusmesi-basladi-1061277445.html
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rusya, türkiye, doğalgaz, ruble
Rusya ve Türkiye, Rus gazı için ödemelerinin bir kısmını rubleye çevirdi
17:49 06.10.2022 (güncellendi: 17:51 06.10.2022) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve Türkiye’nin, Rus gazı için yapılan ödemelerin bir kısmını rubleye çevirdiğini belirtti.
Novak, basın mensuplarına açıklamasında, “Ödemelerin bir kısmının rubleye çevrildiğini kesin olarak söyleyebilirim” ifadesini kullandı.
Novak, Türkiye’nin Rusya’dan gaz için indirim isteyip istemediği sorusuna, bunun alıcılar ve tüketiciler arasında bir ticari hikaye olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, görüşme sonunda Putin, Türkiye'ye yaptıkları doğalgaz sevkiyatının yüzde 25'inin rubleyle ödenmesi konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etmişti.