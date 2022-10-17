https://sputniknews.com.tr/20221017/trump-kolaylikla-israil-basbakani-olurum-ama-abddeki-yahudilere-yaranamiyorum-1062401470.html
Trump: Kolaylıkla İsrail Başbakanı olurum, ama ABD'deki Yahudilere yaranamıyorum
Trump: Kolaylıkla İsrail Başbakanı olurum, ama ABD'deki Yahudilere yaranamıyorum
ABD'de 2024 seçimlerinde aday olması beklenen önceki Başkan Donald Trump, Truth Social isimli kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarda, 'kolayca'... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:13+0300
2022-10-17T15:13+0300
2022-10-17T15:17+0300
dünya
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ABD'deki Yahudi toplumunun kendisine şüpheyle bakan liberal kesimlerini cezbetme çabasına giren Cumhuriyetçi Donald Trump, ABD'li Yahudileri 'kendisiyle birlikte hareket etmeye' çağırdı.Trump, İsrail'in istediği gibi İran nükleer anlaşmasından çıkıp Tahran'a çok ağır yaptırımlar uygulaması, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıması, İsrail'in bir dizi Arap, Müslüman ülkeyle ilişkilerinin normalleşmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'nın arabuluculuğunu yapmasına atıfla "Hiçbir ABD Başkanı İsrail için benden daha fazlasını yapmadı" dedi."Şaşırtıcı bir şekilde, bizim harika Evanjeliklerimiz, bunu, Yahudi inancındakilerden, özellikle de ABD'de yaşayanlarından çok daha fazla takdir ediyor" diye sitem eden Trump, “İsrail'de yaşayanlar ise farklı hikaye” diye devam edip Yahudi devletinde 'dünyadaki en yüksek halk desteğiyle kolaylıkla başbakan seçilebileceğini' ilan etti.Trump “ABD Yahudileri bir araya gelmeli ve İsrail'de sahip olduklarını takdir etmeli - Çok geç olmadan!” diye ekledi.Evanjelik Hıristiyanlar, ABD'deki en İsrail yanlısı gruplar arasında yer alıyor. Öyle ki, İsrailli diplomatlar, dert anlatmak ve destek kazanmak bakımından ABD'deki Evanjelik Hıristiyanları Yahudilerden daha değerli bir grup olarak görüyor. Hatta İsrail'in eski ABD Büyükelçisi Ron Dermer, geçen yıl ABD'deki Yahudi toplumu için "Orantısız şekilde tenkitçilerimiz arasında" demişti. ABD'deki 7.6 milyonluk Yahudi nüfusu -ultra Ortodoks azınlık hariç- kendini liberal olarak tanımlıyor ve 2020'de yapılan ankete göre yüzde 70'i Demokrat Parti ile özdeşleşiyor.Trump'ın Kasım 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesi öncesi yapılan anketlerde Cumhuriyetçi liderin performansına İsraillilerin yüzde 71'i, ABD'deki Yahudilerin ise yüzde 27'si onay vermişti. Demokrat Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen, İsrailliler, Trump'a, Demokrat halefine kıyasla daha olumlu bakmaya devam ediyor. Trump, kampanya sürecinde İsrail'e desteğini defalarca dile getirmesine ve 2 ay önce İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştiren İbrahim Anlaşmalarına aracılık etmesine rağmen, Kasım 2020'de Yahudi oylarının sadece yüzde 30'unu alabilmişti. George H.W. Bush'un 1988'de yüzde 35'ini almasından beri, hiçbir Cumhuriyetçi aday Yahudi oylarının üçte birinden fazlasını alamadı ve hiçbir Cumhuriyetçi son 100 yılda Yahudiler arasında çoğunluğu kazanamadı.
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yahudi, ultra ortodoks yahudi, liberal, toplum, cemaat, abd, israil, donald trump, evanjelik, evanjelizm
yahudi, ultra ortodoks yahudi, liberal, toplum, cemaat, abd, israil, donald trump, evanjelik, evanjelizm
Trump: Kolaylıkla İsrail Başbakanı olurum, ama ABD'deki Yahudilere yaranamıyorum
15:13 17.10.2022 (güncellendi: 15:17 17.10.2022) Abone ol
ABD'de 2024 seçimlerinde aday olması beklenen önceki Başkan Donald Trump, Truth Social isimli kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımlarda, 'kolayca' İsrail Başbakanı olabileceğini ortaya attı.
ABD'deki Yahudi toplumunun kendisine şüpheyle bakan liberal kesimlerini cezbetme çabasına giren Cumhuriyetçi Donald Trump, ABD'li Yahudileri 'kendisiyle birlikte hareket etmeye' çağırdı.
Trump, İsrail'in istediği gibi İran nükleer anlaşmasından çıkıp Tahran'a çok ağır yaptırımlar uygulaması, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıması, İsrail'in bir dizi Arap, Müslüman ülkeyle ilişkilerinin normalleşmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları'nın arabuluculuğunu yapmasına atıfla "Hiçbir ABD Başkanı İsrail için benden daha fazlasını yapmadı" dedi.
"Şaşırtıcı bir şekilde, bizim harika Evanjeliklerimiz, bunu, Yahudi inancındakilerden, özellikle de ABD'de yaşayanlarından çok daha fazla takdir ediyor" diye sitem eden Trump, “İsrail'de yaşayanlar ise farklı hikaye” diye devam edip Yahudi devletinde 'dünyadaki en yüksek halk desteğiyle kolaylıkla başbakan seçilebileceğini' ilan etti.
Trump “ABD Yahudileri bir araya gelmeli ve İsrail'de sahip olduklarını takdir etmeli - Çok geç olmadan!” diye ekledi.
Evanjelik Hıristiyanlar, ABD'deki en İsrail yanlısı gruplar arasında yer alıyor. Öyle ki, İsrailli diplomatlar, dert anlatmak ve destek kazanmak bakımından ABD'deki Evanjelik Hıristiyanları Yahudilerden daha değerli bir grup olarak görüyor. Hatta İsrail'in eski ABD Büyükelçisi Ron Dermer, geçen yıl ABD'deki Yahudi toplumu için "Orantısız şekilde tenkitçilerimiz arasında" demişti.
ABD'deki 7.6 milyonluk Yahudi nüfusu -ultra Ortodoks azınlık hariç- kendini liberal olarak tanımlıyor ve 2020'de yapılan ankete göre yüzde 70'i Demokrat Parti ile özdeşleşiyor.
Trump'ın Kasım 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesi öncesi yapılan anketlerde Cumhuriyetçi liderin performansına İsraillilerin yüzde 71'i, ABD'deki Yahudilerin ise yüzde 27'si onay vermişti.
Demokrat Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen, İsrailliler, Trump'a, Demokrat halefine kıyasla daha olumlu bakmaya devam ediyor.
Trump, kampanya sürecinde İsrail'e desteğini defalarca dile getirmesine ve 2 ay önce İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştiren İbrahim Anlaşmalarına aracılık etmesine rağmen, Kasım 2020'de Yahudi oylarının sadece yüzde 30'unu alabilmişti.
George H.W. Bush'un 1988'de yüzde 35'ini almasından beri, hiçbir Cumhuriyetçi aday Yahudi oylarının üçte birinden fazlasını alamadı ve hiçbir Cumhuriyetçi son 100 yılda Yahudiler arasında çoğunluğu kazanamadı.