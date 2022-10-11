https://sputniknews.com.tr/20221011/macaristan-basbakani-orban-twitter-hesabi-acti-dostum-trump-nerede-1062194072.html
Macaristan Başbakanı Orban, Twitter hesabı açtı: 'Dostum Trump nerede?'
Macaristan Başbakanı Orban, Twitter hesabı açtı: 'Dostum Trump nerede?'
Macaristan'ın sağcı başbakanı Viktor Orban yeni Twitter hesabından, görüşleri nedeniyle çok defa benzetildiği eski ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T17:19+0300
2022-10-11T17:19+0300
2022-10-11T17:19+0300
dünya
macaristan
viktor orban
donald trump
twitter
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Yeni açtığı Twitter hesabında kendini 'özgürlük savaşçısı, eş, baba, büyükbaba ve Macaristan Başbakanı' olarak tanımlayan Orban ilk tweet'lerinden birinde "Aklımda tek bir soru var: Dostum Donald Trump nerede?" diye sordu. Trump, Ocak 2012'deki ABD Kongresi'nin kendi destekçileri tarafından basılması sonrası şiddet olaylarını teşvik ettiği gerekçesiyle Twitter'da yasaklanmıştı.Orban'ın Twitter'a katıldıktan sonra attığı bu dördüncü tweet'ine Pulp Fiction filminde John Travolta'nın hayat verdiği Vincent Vega'nın esprili bir görseli de yer alıyor.
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macaristan, viktor orban, donald trump, twitter
macaristan, viktor orban, donald trump, twitter
Macaristan Başbakanı Orban, Twitter hesabı açtı: 'Dostum Trump nerede?'
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Macaristan'ın sağcı başbakanı Viktor Orban yeni Twitter hesabından, görüşleri nedeniyle çok defa benzetildiği eski ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.
Yeni açtığı Twitter hesabında kendini 'özgürlük savaşçısı, eş, baba, büyükbaba ve Macaristan Başbakanı' olarak tanımlayan Orban ilk tweet'lerinden birinde "Aklımda tek bir soru var: Dostum Donald Trump nerede?" diye sordu. Trump, Ocak 2012'deki ABD Kongresi'nin kendi destekçileri tarafından basılması sonrası şiddet olaylarını teşvik ettiği gerekçesiyle Twitter'da yasaklanmıştı.
Orban'ın Twitter'a katıldıktan sonra attığı bu dördüncü tweet'ine Pulp Fiction filminde John Travolta'nın hayat verdiği Vincent Vega'nın esprili bir görseli de yer alıyor.