https://sputniknews.com.tr/20221016/peskov-nato-ukrayna-catismasina-de-facto-olarak-mudahil-oldu-1062380849.html
Peskov: NATO, Ukrayna çatışmasına de-facto olarak müdahil oldu
Peskov: NATO, Ukrayna çatışmasına de-facto olarak müdahil oldu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna çatışmasına de-facto olarak müdahil olduğunu ancak özel askeri harekatın sonuna dek devam edeceğini vurguladı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T16:50+0300
2022-10-16T16:50+0300
2022-10-16T16:50+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
nato
doğalgaz
rusya
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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, "NATO, halihazırda Ukrayna çatışmasına de-facto olarak müdahil oldu. Fakat bu, hedeflerimizi ve tahminlerimizi hiçbir şekilde etkilemiyor, yani harekat devam ediyor ve sonuna dek gerçekleştirilecek" dedi.Bu durumun Rusya'yı ne kadar zorladığının sorulması üzerine Peskov, "Çok daha zorlayıcı oldu. Bu, ülke içinde ekonomik ve başkaca seferberlik yürütmemizi gerekli kılıyor. Bir yandan Kiev rejimi, diğer yandan NATO'nun potansiyeli. Bu bir ek yük. Ancak bizim potansiyelimiz, bu koşullarda da harekata devam etmemize imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.'Rus gazına tavan fiyat uygulanması, Avrupalılara bir bedel daha ödetir'Avrupa'da Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Peskov, "Halihazırda birçok ülke, aceleyle aldıkları kararların sonuçlarıyla karşı karşıya. Tavan fiyat taraftarlarının saflarına katılmak, elbette, bu ülkelerin vatandaşlarının ödemek zorunda kalacağı bir başka bedel yaratacak" diye vurguladı.25 Eylül'de 15 AB üyesi, ithal edilen tüm doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını önermişti. Almanya, Danimarka ve Hollanda, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasına karşı çıkarak bunun Avrupa'daki enerji krizini dizginleme çabalarına darbe vuracağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221015/rus-disisleri-nato--ukraynada-yenildi-1062348020.html
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dmitriy peskov, nato, doğalgaz, rusya
dmitriy peskov, nato, doğalgaz, rusya
Peskov: NATO, Ukrayna çatışmasına de-facto olarak müdahil oldu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Ukrayna çatışmasına de-facto olarak müdahil olduğunu ancak özel askeri harekatın sonuna dek devam edeceğini vurguladı.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, "NATO, halihazırda Ukrayna çatışmasına de-facto olarak müdahil oldu. Fakat bu, hedeflerimizi ve tahminlerimizi hiçbir şekilde etkilemiyor, yani harekat devam ediyor ve sonuna dek gerçekleştirilecek" dedi.
Bu durumun Rusya'yı ne kadar zorladığının sorulması üzerine Peskov, "Çok daha zorlayıcı oldu. Bu, ülke içinde ekonomik ve başkaca seferberlik yürütmemizi gerekli kılıyor. Bir yandan Kiev rejimi, diğer yandan NATO'nun potansiyeli. Bu bir ek yük. Ancak bizim potansiyelimiz, bu koşullarda da harekata devam etmemize imkan tanıyor" ifadelerini kullandı.
'Rus gazına tavan fiyat uygulanması, Avrupalılara bir bedel daha ödetir'
Avrupa'da Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanmasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Peskov, "Halihazırda birçok ülke, aceleyle aldıkları kararların sonuçlarıyla karşı karşıya. Tavan fiyat taraftarlarının saflarına katılmak, elbette, bu ülkelerin vatandaşlarının ödemek zorunda kalacağı bir başka bedel yaratacak" diye vurguladı.
25 Eylül'de 15 AB üyesi, ithal edilen tüm doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını önermişti. Almanya, Danimarka ve Hollanda, gaz fiyatlarının sınırlandırılmasına karşı çıkarak bunun Avrupa'daki enerji krizini dizginleme çabalarına darbe vuracağını belirtmişti.