https://sputniknews.com.tr/20221015/rus-disisleri-nato--ukraynada-yenildi-1062348020.html

Rus Dışişleri: NATO, Ukrayna'da yenildi

Rus Dışişleri: NATO, Ukrayna'da yenildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun ‘Rusya karşıtı’ projesinin çöküşüyle Ukrayna’da yenilgiye uğradğını belirtti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T13:46+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batı'nın Ukrayna'yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirme projesinin çöküşüyle Kuzey Atlantik İttifakı’nın Ukrayna'da yenilgiye uğradğını söyledi.Rus basınına konuşan Gruşko, “NATO Ukrayna'da zaten yenildi. Bu yenilgi, Ukrayna'yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirme projesinin çöküşüyle bağlantılı. 2007'den sonra NATO'nun Bükreş'te Gürcistan ve Ukrayna'nın ittifakın üyesi olacağına dair aldığı kararın ardından, bunun Avrupa güvenliğinin temeline yerleştirilen bir saatli bomba olduğunu ve bu kararın gözden geçirilmemesi halinde er ya da geç patlayacağını söylemiştik” dedi.Gruşko, NATO'nun zaferlerinin kimse tarafından bilinmediğini, ancak ittifakın askeri müdahalelerinin sonuçlarının herkesçe iyi bilindiğine vurgu yaparak, “İttifakın yenilgisi ve zaferlerine gelince. Zaferler hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kimse bir şey bilmiyor. Ancak NATO askeri müdahalelerinin sosyo-politik, jeopolitik mühendisliğinin sonuçları herkes tarafından biliniyor" diye konuştu.Daha önce, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının NATO'nun yenilgisi anlamına geleceğini ve buna izin veremeyeceklerini ifade etmişti.

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