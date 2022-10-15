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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221015/rus-disisleri-nato--ukraynada-yenildi-1062348020.html
Rus Dışişleri: NATO, Ukrayna'da yenildi
Rus Dışişleri: NATO, Ukrayna'da yenildi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun ‘Rusya karşıtı’ projesinin çöküşüyle Ukrayna’da yenilgiye uğradğını belirtti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T13:46+0300
2022-10-15T13:47+0300
ukrayna krizi
rusya
nato
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batı'nın Ukrayna'yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirme projesinin çöküşüyle Kuzey Atlantik İttifakı’nın Ukrayna'da yenilgiye uğradğını söyledi.Rus basınına konuşan Gruşko, “NATO Ukrayna'da zaten yenildi. Bu yenilgi, Ukrayna'yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirme projesinin çöküşüyle bağlantılı. 2007'den sonra NATO'nun Bükreş'te Gürcistan ve Ukrayna'nın ittifakın üyesi olacağına dair aldığı kararın ardından, bunun Avrupa güvenliğinin temeline yerleştirilen bir saatli bomba olduğunu ve bu kararın gözden geçirilmemesi halinde er ya da geç patlayacağını söylemiştik” dedi.Gruşko, NATO'nun zaferlerinin kimse tarafından bilinmediğini, ancak ittifakın askeri müdahalelerinin sonuçlarının herkesçe iyi bilindiğine vurgu yaparak, “İttifakın yenilgisi ve zaferlerine gelince. Zaferler hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kimse bir şey bilmiyor. Ancak NATO askeri müdahalelerinin sosyo-politik, jeopolitik mühendisliğinin sonuçları herkes tarafından biliniyor" diye konuştu.Daha önce, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının NATO'nun yenilgisi anlamına geleceğini ve buna izin veremeyeceklerini ifade etmişti.
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rusya, nato, ukrayna, aleksander gruşko
rusya, nato, ukrayna, aleksander gruşko

Rus Dışişleri: NATO, Ukrayna'da yenildi

13:46 15.10.2022 (güncellendi: 13:47 15.10.2022)
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna - teslim olan Ukraynalı askerler
Rusya - Ukrayna - teslim olan Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun ‘Rusya karşıtı’ projesinin çöküşüyle Ukrayna’da yenilgiye uğradğını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batı'nın Ukrayna'yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirme projesinin çöküşüyle Kuzey Atlantik İttifakı’nın Ukrayna'da yenilgiye uğradğını söyledi.
Rus basınına konuşan Gruşko, “NATO Ukrayna'da zaten yenildi. Bu yenilgi, Ukrayna'yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirme projesinin çöküşüyle bağlantılı. 2007'den sonra NATO'nun Bükreş'te Gürcistan ve Ukrayna'nın ittifakın üyesi olacağına dair aldığı kararın ardından, bunun Avrupa güvenliğinin temeline yerleştirilen bir saatli bomba olduğunu ve bu kararın gözden geçirilmemesi halinde er ya da geç patlayacağını söylemiştik” dedi.
Gruşko, NATO'nun zaferlerinin kimse tarafından bilinmediğini, ancak ittifakın askeri müdahalelerinin sonuçlarının herkesçe iyi bilindiğine vurgu yaparak, “İttifakın yenilgisi ve zaferlerine gelince. Zaferler hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kimse bir şey bilmiyor. Ancak NATO askeri müdahalelerinin sosyo-politik, jeopolitik mühendisliğinin sonuçları herkes tarafından biliniyor" diye konuştu.
Daha önce, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmada zafer kazanmasının NATO'nun yenilgisi anlamına geleceğini ve buna izin veremeyeceklerini ifade etmişti.
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