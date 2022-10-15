https://sputniknews.com.tr/20221015/ttkdan-sayistay-raporu-iddialarina-cevap-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1062339870.html

TTK'dan 'Sayıştay Raporu' iddialarına cevap: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

TTK'dan 'Sayıştay Raporu' iddialarına cevap: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden, basında yer alan 'Sayıştay raporu' iddialarına ilişkin açıklama yapılarak, "Söz konusu haberler gerçeği... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T04:11+0300

2022-10-15T04:11+0300

2022-10-15T04:25+0300

türkiye

türkiye taşkömürü kurumu (ttk)

sayıştay

rapor

bartın

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan ve 25 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlaması sonrası sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından basın açıklaması yapıldı. "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Eksi kotlarda yüksek metan gazı” ve “2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu” içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Söz konusu ifade tamamen yanlıştır'"2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı, 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır.'Ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir'Ayrıca yine bir başka haberde;Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı’na atanan Sayın İbrahim Özkarcı, atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Sayın Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.TTK Amasra Müessesesi’nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır."

https://sputniknews.com.tr/20221014/bartinda-grizu-patlamasi-1062318555.html

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