Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221015/ttkdan-sayistay-raporu-iddialarina-cevap-haberler-gercegi-yansitmamaktadir-1062339870.html
TTK'dan 'Sayıştay Raporu' iddialarına cevap: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
TTK'dan 'Sayıştay Raporu' iddialarına cevap: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden, basında yer alan 'Sayıştay raporu' iddialarına ilişkin açıklama yapılarak, "Söz konusu haberler gerçeği... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T04:11+0300
2022-10-15T04:25+0300
türkiye
türkiye taşkömürü kurumu (ttk)
sayıştay
rapor
bartın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062337627_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_15a915cf016edb86cc74a1b9e2ac2df3.jpg
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan ve 25 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlaması sonrası sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından basın açıklaması yapıldı. "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Eksi kotlarda yüksek metan gazı” ve “2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu” içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Söz konusu ifade tamamen yanlıştır'"2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı, 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır.'Ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir'Ayrıca yine bir başka haberde;Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı’na atanan Sayın İbrahim Özkarcı, atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Sayın Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.TTK Amasra Müessesesi’nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır."
https://sputniknews.com.tr/20221014/bartinda-grizu-patlamasi-1062318555.html
türkiye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062337627_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_d1f2c8c8e6fa97ba13d6fa642d979316.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye taşkömürü kurumu (ttk), sayıştay, rapor, bartın
türkiye taşkömürü kurumu (ttk), sayıştay, rapor, bartın

TTK'dan 'Sayıştay Raporu' iddialarına cevap: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

04:11 15.10.2022 (güncellendi: 04:25 15.10.2022)
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
Abone olTelegram
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden, basında yer alan 'Sayıştay raporu' iddialarına ilişkin açıklama yapılarak, "Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir" ifadesi kullanıldı.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan ve 25 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlaması sonrası sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından basın açıklaması yapıldı.
"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Eksi kotlarda yüksek metan gazı” ve “2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu” içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Söz konusu ifade tamamen yanlıştır'

"2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı, 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir.
Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır.

'Ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir'

Ayrıca yine bir başka haberde;
Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığı’na atanan Sayın İbrahim Özkarcı, atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Sayın Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir.
TTK Amasra Müessesesi’nde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır."
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
TÜRKİYE
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlaması: 25 işçi hayatını kaybetti
Dün, 19:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала