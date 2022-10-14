https://sputniknews.com.tr/20221014/uyusturucu-kullanirken-sosyal-medyada-canli-yayin-yapan-kadin-gozaltina-alindi-1062304302.html
Uyuşturucu kullanırken sosyal medyada canlı yayın yaptı, gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken sosyal medyada canlı yayın yaptı, gözaltına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan kadın, polis tarafından... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T13:04+0300
2022-10-14T13:04+0300
2022-10-14T13:09+0300
türkiye
metamfetamin
uyuşturucu
gözaltı
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Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının ‘metamfetamin’ olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220831/uyusturucuyla-yakalandi-kendini-savundu-ben-satici-degil-iciciyim--1060590782.html
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metamfetamin, uyuşturucu, gözaltı
metamfetamin, uyuşturucu, gözaltı
Uyuşturucu kullanırken sosyal medyada canlı yayın yaptı, gözaltına alındı
13:04 14.10.2022 (güncellendi: 13:09 14.10.2022) Abone ol
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan kadın, polis tarafından gözaltına alındı..
Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının ‘metamfetamin’ olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.
Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.