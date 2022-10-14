https://sputniknews.com.tr/20221014/uyusturucu-kullanirken-sosyal-medyada-canli-yayin-yapan-kadin-gozaltina-alindi-1062304302.html

Uyuşturucu kullanırken sosyal medyada canlı yayın yaptı, gözaltına alındı

Uyuşturucu kullanırken sosyal medyada canlı yayın yaptı, gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan ve düzeneğinin yapımını anlatan kadın, polis tarafından... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T13:04+0300

2022-10-14T13:04+0300

2022-10-14T13:09+0300

türkiye

metamfetamin

uyuşturucu

gözaltı

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Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan bir kadının ‘metamfetamin’ olarak bilinen uyuşturucu madde kullandığı ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlattığı görüntüler üzerine emniyet birimleri harekete geçti.Ödemiş'te yaşadığı ortaya çıkan kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220831/uyusturucuyla-yakalandi-kendini-savundu-ben-satici-degil-iciciyim--1060590782.html

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metamfetamin, uyuşturucu, gözaltı