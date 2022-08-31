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https://sputniknews.com.tr/20220831/uyusturucuyla-yakalandi-kendini-savundu-ben-satici-degil-iciciyim--1060590782.html
Uyuşturucuyla yakalandı, kendini savundu: Ben satıcı değil, içiciyim
Uyuşturucuyla yakalandı, kendini savundu: Ben satıcı değil, içiciyim
Aksaray’da polis ve bekçilerin yaptığı uygulamada durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli, “Satmıyorum... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T01:03+0300
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türkiye
uyuşturucu
aksaray
narkotik
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Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesinde park halindeki araçların arasında bulunan bir şahıstan şüphelendi. Yabancı uyruklu şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen mahalle ve çarşı bekçileri şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu. Kendisine yapılan ihtarla tedirgin olan Feyzirahman Ö. (27) elini cebine götürerek cebinden çıkardıklarını atmak isterken bekçiler tarafından yakalandı. Kaba üst araması yapılan şahsın üzerinde 5 gram metamfetamin ve bıçak ele geçirildi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben satıcı değil, içiciyim” diyerek kendini savunan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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uyuşturucu, aksaray, narkotik
uyuşturucu, aksaray, narkotik

Uyuşturucuyla yakalandı, kendini savundu: Ben satıcı değil, içiciyim

01:03 31.08.2022
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW701563Uyuşturucuyla yakalandı, kendini savundu: Satmıyorum, içiciyim
Uyuşturucuyla yakalandı, kendini savundu: Satmıyorum, içiciyim - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA / YASİN CAN - YAVUZ AKKAN-AW701563
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Aksaray’da polis ve bekçilerin yaptığı uygulamada durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli, “Satmıyorum, içiyorum” diyerek kendini savundu.
Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesinde park halindeki araçların arasında bulunan bir şahıstan şüphelendi.

Yabancı uyruklu şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen mahalle ve çarşı bekçileri şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu.

Kendisine yapılan ihtarla tedirgin olan Feyzirahman Ö. (27) elini cebine götürerek cebinden çıkardıklarını atmak isterken bekçiler tarafından yakalandı.

Kaba üst araması yapılan şahsın üzerinde 5 gram metamfetamin ve bıçak ele geçirildi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben satıcı değil, içiciyim” diyerek kendini savunan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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