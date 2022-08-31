https://sputniknews.com.tr/20220831/uyusturucuyla-yakalandi-kendini-savundu-ben-satici-degil-iciciyim--1060590782.html

Uyuşturucuyla yakalandı, kendini savundu: Ben satıcı değil, içiciyim

Uyuşturucuyla yakalandı, kendini savundu: Ben satıcı değil, içiciyim

Aksaray’da polis ve bekçilerin yaptığı uygulamada durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli, “Satmıyorum... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T01:03+0300

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türkiye

uyuşturucu

aksaray

narkotik

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Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesinde park halindeki araçların arasında bulunan bir şahıstan şüphelendi. Yabancı uyruklu şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen mahalle ve çarşı bekçileri şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu. Kendisine yapılan ihtarla tedirgin olan Feyzirahman Ö. (27) elini cebine götürerek cebinden çıkardıklarını atmak isterken bekçiler tarafından yakalandı. Kaba üst araması yapılan şahsın üzerinde 5 gram metamfetamin ve bıçak ele geçirildi. Kendini görüntüleyen basın mensuplarına “Ben satıcı değil, içiciyim” diyerek kendini savunan şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

türkiye

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uyuşturucu, aksaray, narkotik