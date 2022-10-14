https://sputniknews.com.tr/20221014/putin-macronun-rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclamasi-kabul-edilemez--1062306788.html

Putin: Macron'un Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlaması kabul edilemez

Putin: Macron'un Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlaması kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T13:56+0300

2022-10-14T13:56+0300

2022-10-14T13:56+0300

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Astana'daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Putin, Macron'un 6 Ekim'de Prag'da Azerbaycan, Ermenistan, Fransa liderlerinin Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Putin, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın 6 Ekim'deki görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bazı yorumlarını dün şaşkınlıkla okudum. Bu açıklamalarda çatışmanın gidişatı hakkında bir anlayış ve tarafların tutumu hakkında bilgi olmadığını düşünüyorum. Zira bu sözler yanlış ve kabul edilemez" dedi. Rusya'nın Dağlık Karabağ ve çevresindekiler de dahil tüm çatışmaların çözülmesini samimi olarak hedeflediğini kaydeden Putin, bu konuyu Macron'la tekrar istişare edebileceğini belirtti. Bu arada Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istedikleri zaman, istedikleri yerde bir araya gelmek üzere Rusya'ya davet etti. Putin'in açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la Astana'da yaptığı üçlü görüşmeyi izledi. Lavrov, mevkidaşlarıyla Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik ortak çabaları istişare ettiklerini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221012/macron-ukraynaya-6-adet-caesar-topu-teslim-edilecek-1062247413.html

https://sputniknews.com.tr/20221014/rusya-azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlari-astanada-gorustu-1062304744.html

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