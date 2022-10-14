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https://sputniknews.com.tr/20221014/putin-macronun-rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclamasi-kabul-edilemez--1062306788.html
Putin: Macron'un Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlaması kabul edilemez
Putin: Macron'un Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlaması kabul edilemez
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T13:56+0300
2022-10-14T13:56+0300
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Astana'daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Putin, Macron'un 6 Ekim'de Prag'da Azerbaycan, Ermenistan, Fransa liderlerinin Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Putin, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın 6 Ekim'deki görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bazı yorumlarını dün şaşkınlıkla okudum. Bu açıklamalarda çatışmanın gidişatı hakkında bir anlayış ve tarafların tutumu hakkında bilgi olmadığını düşünüyorum. Zira bu sözler yanlış ve kabul edilemez" dedi. Rusya'nın Dağlık Karabağ ve çevresindekiler de dahil tüm çatışmaların çözülmesini samimi olarak hedeflediğini kaydeden Putin, bu konuyu Macron'la tekrar istişare edebileceğini belirtti. Bu arada Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istedikleri zaman, istedikleri yerde bir araya gelmek üzere Rusya'ya davet etti. Putin'in açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la Astana'da yaptığı üçlü görüşmeyi izledi. Lavrov, mevkidaşlarıyla Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik ortak çabaları istişare ettiklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221012/macron-ukraynaya-6-adet-caesar-topu-teslim-edilecek-1062247413.html
https://sputniknews.com.tr/20221014/rusya-azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlari-astanada-gorustu-1062304744.html
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rusya, fransa, emmanuel macron, vladimir putin, kafkasya
rusya, fransa, emmanuel macron, vladimir putin, kafkasya

Putin: Macron'un Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlaması kabul edilemez

13:56 14.10.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENVladimir Putin- Emmanuel Macron
Vladimir Putin- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçlamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Astana'daki Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Putin, Macron'un 6 Ekim'de Prag'da Azerbaycan, Ermenistan, Fransa liderlerinin Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Putin, "Fransa Cumhurbaşkanı'nın 6 Ekim'deki görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bazı yorumlarını dün şaşkınlıkla okudum. Bu açıklamalarda çatışmanın gidişatı hakkında bir anlayış ve tarafların tutumu hakkında bilgi olmadığını düşünüyorum. Zira bu sözler yanlış ve kabul edilemez" dedi.
Rusya'nın Dağlık Karabağ ve çevresindekiler de dahil tüm çatışmaların çözülmesini samimi olarak hedeflediğini kaydeden Putin, bu konuyu Macron'la tekrar istişare edebileceğini belirtti.
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Bu arada Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istedikleri zaman, istedikleri yerde bir araya gelmek üzere Rusya'ya davet etti.
Putin'in açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la Astana'da yaptığı üçlü görüşmeyi izledi. Lavrov, mevkidaşlarıyla Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini normalleştirmeye yönelik ortak çabaları istişare ettiklerini belirtti.
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