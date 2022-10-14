https://sputniknews.com.tr/20221014/rusya-azerbaycan-ve-ermenistan-disisleri-bakanlari-astanada-gorustu-1062304744.html
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Astana'da görüştü
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Astana'da görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kazakistan'ın başkenti... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T13:17+0300
2022-10-14T13:17+0300
2022-10-14T13:22+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ulaşım hatlarının açılması, barış anlaşmasının hazırlanması ve iki ülke arasındaki sınır hattının belirlenmesi konularının gündemlerinde olduğunu belirtti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de Bayramov, 2 Ekim'de Cenevre'de Ermeni mevkidaşıyla yaptığı görüşmede barış anlaşmasının ana unsurlarını Mirzoyan'a sunduğunu, bu unsurlarla ilgili Ermenistan'dan yanıt beklediklerini söyledi. Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 6 Ekim'de Prag'da yaptığı dörtlü görüşmede her iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini karşılıklı tanımak ve saygı göstermek hususunda mutabakat sağladığını belirterek, bu durumun barış anlaşmasının imzalanması istikametinde bir ilerleme kabul edildiğini vurguladı. Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınların ve mayın haritalarının Azerbaycan'a tam şekilde verilmemesinin ciddi sorun doğurduğunu ifade etti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Mirzoyan, iki ülke sınırında yeni çatışmaların yaşanmaması için sınırda uluslararası izleme ve kontrol mekanizmasının uygulanması gerektiğini kaydetti. Taraflar, üçlü görüşmeleri ilerleyen dönemde de sürdürmek hususunda anlaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221007/avrupa-birligi-azerbaycan-ile-sinirlarin-belirlenmesi-icin-ermenistana-misyon-gonderiyor-1062055403.html
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rusya, azerbaycan, ermenistan
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Astana'da görüştü
13:17 14.10.2022 (güncellendi: 13:22 14.10.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ulaşım hatlarının açılması, barış anlaşmasının hazırlanması ve iki ülke arasındaki sınır hattının belirlenmesi konularının gündemlerinde olduğunu belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de Bayramov, 2 Ekim'de Cenevre'de Ermeni mevkidaşıyla yaptığı görüşmede barış anlaşmasının ana unsurlarını Mirzoyan'a sunduğunu, bu unsurlarla ilgili Ermenistan'dan yanıt beklediklerini söyledi.
Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile 6 Ekim'de Prag'da yaptığı dörtlü görüşmede her iki ülkenin birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini karşılıklı tanımak ve saygı göstermek hususunda mutabakat sağladığını belirterek, bu durumun barış anlaşmasının imzalanması istikametinde bir ilerleme kabul edildiğini vurguladı.
Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınların ve mayın haritalarının Azerbaycan'a tam şekilde verilmemesinin ciddi sorun doğurduğunu ifade etti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Mirzoyan, iki ülke sınırında yeni çatışmaların yaşanmaması için sınırda uluslararası izleme ve kontrol mekanizmasının uygulanması gerektiğini kaydetti. Taraflar, üçlü görüşmeleri ilerleyen dönemde de sürdürmek hususunda anlaştı.