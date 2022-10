Prof. Dr. Kocasakal: Kılıçdaroğlu, Pandora’nın kutusunu açtı

https://sputniknews.com.tr/20221012/prof-dr-kocasakal-kilicdaroglu-pandoranin-kutusunu-acti-1062227751.html

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, "Kemal Kılıçdaroğlu birtakım şeylerin tekrar hatırlanmasına yol açtı. Bunda bence siyaseten de, kendi kitlesi açısından da, diğer...

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsünü yasa ile güvence altına alma çıkışını, bunun karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasal güvence teklifini ve Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini değerlendirdi.‘Başörtüsü ve ABD ziyareti bağlantılı’Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti ile başörtüsü çıkışı arasında bir ilişki olduğunu iddia eden Kocasakal, Kılıçdaroğlu’nun "Açık yaralar varé söylemini de hatırlatarak şunları kaydetti:‘İktidarlar dışarıda belirleniyor’Kılıçdaroğlu’nun ABD’’ye giderken söylediği "Hakkaniyetli paylaşıma inanlarla görüşeceğim" söylemini yüzmek için 'Sina Çölü'ne gitmeye' benzeten Kocasakal, iktidarların Türkiye dışında belirlendiğini öne sürdü. Kocasakal, “Kimse aklımızla alay etmesin. Hakkaniyetli paylaşıma inanlarla, iyi insanlarla görüşecekmiş. Bir tek bunlar Amerika’da mı var? Ama ben daha vahimini söylüyorum. Düşünce kuruluşlarıyla görüşecekmiş. Herkes lütfen o sivil örümceğe bir baksın. Bence Türkiye’de hangi fikir, hangi çizgi, hangi program denilmesi gerekirken kim cumhurbaşkanı olacak diye konuşulması rezilliktir. Fiilen 1945 sonrası Türkiye’ye giren örümcek ağı her yeri sarmış durumda. Ne yazık ki iktidarlar çok uzun bir süredir dışarıda belirleniyor. Ama içeride türlü manipülasyonlar, demokrasi ve seçim illüzyonlarıyla sanki Türkiye’de belirleniyormuş havası veriliyor. Dolayısıyla bu durum ortadan kaldırılmadıkça, iktidarlar yeniden Türkiye’de belirlenmedikçe, kısacası Türkiye oltadaki balık olmaktan kurtulamadıkça bütün bunların hepsi bana göre safsatadır” şeklinde konuştu.‘Sorumlu bir iktidar ve muhalefet göremiyorum’İktidarın da muhalefetin de sorumlu davranmadığını savunan Kocasakal, el yükseltme ve restleşmenin tehlikeli bir dil olduğunu söyledi. Kocasakal, şöyle devam etti:‘Tabuta çakılacak son çivi, yeni Anayasa talebidir’Kocasakal, bu Anayasaya göre yeni bir Anayasa yapılamayacağını öne sürdü. Kocasakal, “İktidara da muhalefete de söylüyorum; Türkiye sizin poker alanınız değil ve bu meseleler sizin pokerde yükseltebileceğiniz eller değil. Bu çıkış üzerine anayasa değişikliği gündeme getirilmek suretiyle bir hortlak tekrar çağırılmış oluyor. Çünkü bana göre tabuta çakılacak son çivi yeni anayasa talebidir. Ve ne hikmetse iktidar da muhalefet de bu anayasada en azından prensip olarak ortaklaşmaktadır. Ama bir hukukçu olarak söylüyorum; bu anayasaya göre yeni bir anayasa yapamazsınız. Dolayısıyla yeni bir anayasa yapmaya yönelik her teşebbüs anayasanın cebren ilgasına teşebbüs olur. Benim görüşüm bu. Yeni bir anayasa yapılamaz mı? Yapılabilir. Ama onun yolu başka. Şunu unutuyoruz Türkiye Cumhuriyeti devleti bir milli mücadele ve bir devrimle kuruldu. Bu devrimin ilkeleri bizim anayasalarımızın değiştirilemez maddelerine koyuldu. Altını çizerek söylüyorum; bu şekilde devrimle konulmuş ve koruma altındaki bu değişmez maddeler ancak bir karşı devrimle değiştirilebilir” dedi.‘Türkiye 1952’de NATO’ya girmedi, NATO Türkiye’ye girdi’Türkiye’nin NATO’ya üyeliğini yorumlayan Kocasakal, NATO’nun her yere sızdığını ifade etti. Kocasakal, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

