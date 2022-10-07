https://sputniknews.com.tr/20221007/gazeteci-fidan-kilicdaroglu-bir-tasla-uc-defa-kendini-vurdu--1062060769.html

Gazeteci Fidan: Kılıçdaroğlu bir taşla üç defa kendini vurdu

Gazeteci Fidan: Kılıçdaroğlu bir taşla üç defa kendini vurdu

Gazeteci Fahrettin Fidan, “Kemal Kılıçdaroğlu hem partisinin temel çizgisine, hem anayasaya aykırı, hem de kendisini sıkıntıya sokacak bir şeyi aynı anda... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T12:29+0300

2022-10-07T12:29+0300

2022-10-07T12:29+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

başörtüsü

anayasa

recep tayyip erdoğan

milletvekilleri

chp

seçim

ak parti

cumhurbaşkanı

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06.10.2022 Ankara Farkı Gazeteci Fahrettin Fidan, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına gazeteci Fahrettin Fidan konuk olarak katıldı. Fidan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı sonrası gündemi ve CHP’nin politikalarını değerlendirdi.‘Çözülmüş bir sorun tekrar gündeme getirildi’Başörtüsü çıkışının Kılıçdaroğlu’nun aleyhine olacağını iddia eden Fidan, çözülmüş bir sorunun gündeme getirilmesinin hukuken ve siyaseten izah edilebilir bir durum olmadığını kaydetti. Fidan, şunları söyledi:‘Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin ekmeğine yağ sürüyor’Yaklaşan seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Fidan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündemi ekonominin dışına çekerek bir hata yaptığını savundu. Fidan, “CHP ekonomik açıdan zorluklar yaşanan bu dönemde bile oylarını arttıramıyor. Aldığı oyların da bir bölümü partinin kuruluş felsefesine bağlı olan kesimlerin oyu. Onları da çıkarırsa CHP yüzde 20’nin altına iniyor. Bu başarı mıdır? Enflasyonun açıklandığı günlerde adeta AK Parti’nin ekmeğine yağ sürüyor ve gündem dışına itiyor bu konuyu. Kılıçdaroğlu, kendi kalesine gol atacağı bir gündemi ortaya sunuyor. Bu bir siyasi körlük mü, siyasi cehalet mi? Yoksa çok dolaylı olarak bazılarının ifade ettiği gibi iktidara çaktırmadan destek mi?” şeklinde konuştu.‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi demokrasi istediğinden kuşkuluyum’Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından başörtüsü konusunda yayınladığı videodan CHP’li milletvekillerinin bilgisi olup olmadığı tartışmaları hakkında Meclis kulislerinden edindiği bilgileri paylaşan Fidan, “Kemal Bey bunu partinin yetkili organlarında görüştü, tartıştı mı? Ondan sonra mı kamuoyuna açıkladı? Soru bu. Ya da görüşmeden milletvekilleri bizim gibi Kemal Beyin o akşam yaptığı açıklamadan mı öğrendiler? İkisi de vahim. Eğer milletvekillerine danışmadan bunu gündeme getirmişse vahim. Milletvekillerine büyük saygısızlık. Örgüte saygısızlık, yetkili organlara saygısızlık. Görüştüyse; bu sefer bu hataya yetkili organlar da ortak demek. Benim bildiğim kadarıyla yetkili organlara danışmadan, ‘Nasıl olsa seçim arifesindeyiz. Milletvekillerin hiçbirisi bana itiraz edemez’ düşüncesiyle bunu gündeme getirdi. Partinin yetkili organları ile görüşmeden gündeme getirdiği gerçek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221007/abdulkadir-selvi-kilicdaroglunun-basortusu-adimindan-chp-genel-baskan-yardimcilarinin-haberi-yoktu-1062058350.html

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kemal kılıçdaroğlu, başörtüsü, anayasa, recep tayyip erdoğan, milletvekilleri, chp, seçim, ak parti, cumhurbaşkanı