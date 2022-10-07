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Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü adımından CHP genel başkan yardımcılarının haberi yoktu
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü adımından CHP genel başkan yardımcılarının haberi yoktu
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin kanun düzenlemesi yapılması yönündeki adımına ilişkin... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T10:39+0300
2022-10-07T10:39+0300
politika
türkiye
hürriyet
hürriyet gazetesi
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
başörtüsü
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Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'nin başörtüsü adımına ilişkin iddiaları Hürriyet gazetesindeki köşe yazısına taşıdı.Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda kanun düzenlemesi yapılmasına yönelik yaptığı çağrıdan CHP genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin haberinin olmadığını ileri süren Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
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türkiye, hürriyet, hürriyet gazetesi, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtüsü
türkiye, hürriyet, hürriyet gazetesi, abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtüsü

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü adımından CHP genel başkan yardımcılarının haberi yoktu

10:39 07.10.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin kanun düzenlemesi yapılması yönündeki adımına ilişkin, "Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısından genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin önceden haberinin olmadığı ortaya çıktı" dedi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP'nin başörtüsü adımına ilişkin iddiaları Hürriyet gazetesindeki köşe yazısına taşıdı.
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda kanun düzenlemesi yapılmasına yönelik yaptığı çağrıdan CHP genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin haberinin olmadığını ileri süren Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te öncelikle görüşülmesi bekleniyor. Başörtüsüyle ilgili Meclis’e kanun teklifi veren CHP’nin Anayasa değişikliği oylamasında nasıl hareket edeceği merak ediliyor. CHP, Anayasa değişikliğinin aleyhinde oy kullanırsa bu kez kendi önerisiyle çelişmiş olacak. Şimdiye kadar başörtüsüne karşı mücadele veren CHP ilk kez, “Destek verecek mi vermeyecek mi” sorusu ile karşı karşıya kaldı."
"Bu arada CHP’de Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla ilgili rahatsızlık yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, 3 Ekim gecesi saat 21.00’da bir video yayınlayarak başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısından genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin önceden haberinin olmadığı ortaya çıktı."
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