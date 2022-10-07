Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü adımından CHP genel başkan yardımcılarının haberi yoktu

"Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te öncelikle görüşülmesi bekleniyor. Başörtüsüyle ilgili Meclis’e kanun teklifi veren CHP’nin Anayasa değişikliği oylamasında nasıl hareket edeceği merak ediliyor. CHP, Anayasa değişikliğinin aleyhinde oy kullanırsa bu kez kendi önerisiyle çelişmiş olacak. Şimdiye kadar başörtüsüne karşı mücadele veren CHP ilk kez, “Destek verecek mi vermeyecek mi” sorusu ile karşı karşıya kaldı."