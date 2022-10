https://sputniknews.com.tr/20221012/karamollaoglundan-bahcelinin-cemevi-aciklamasina-tepki-bu-konuda-ne-ehliyeti-var-1062242253.html

Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'nin 'cemevi' açıklamasına tepki: Bu konuda ne ehliyeti var?

Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'nin 'cemevi' açıklamasına tepki: Bu konuda ne ehliyeti var?

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cemevleri konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin, "Bahçeli'nin bu konuda hangi ehliyeti var?.. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T20:51+0300

2022-10-12T20:51+0300

2022-10-12T20:53+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

temel karamollaoğlu

saadet partisi

enflasyon

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052021357_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9633f2503cce76480e946c7eb1175d25.jpg

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.Seçim ve iktidara hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Karamollaoğlu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yaraşır bir Türkiye için A'dan Z'ye tüm politikalarıyla iktidara hazırlandıklarını söyledi.Karamollaoğlu, Türkiye'nin her şeyden önce yeni bir iktidar anlayışına ihtiyacı olduğunu ifade ederek, yapılacak seçimlerde Türkiye'de yeni bir yönetimin iktidara geleceğini iddia etti.'Erdoğan, her hafta yeni bir kredi paketiyle vatandaşın gönlünü kazanmayı umuyor'İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibi, üretim ve katma değerle ekonomiyi düzeltmeye çalışacağına taşıma su ile değirmeni döndürmeye çalışıyor. Her kabine toplantısının ardından yeni bir kredi paketi açıklamayı da artık alışkanlık haline getirdi. Bir bakıma milletten aldığı kredinin tükenmekte olduğunu gören Sayın Erdoğan, her hafta yeni bir kredi paketiyle vatandaşın gönlünü kazanmayı umuyor" ifadelerini kullandı.'İsimleri değil sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz'Mevcut ekonomi modelinde faizle kredi çekenlerin kendilerini enflasyona karşı bir şekilde koruyabildiklerini ancak faiz sistemi dışında kalmak isteyenler ve sabit gelirlilerin daha fazla ezildiğini kaydeden Karamollaoğlu, bu şekilde nasıl faizle mücadele edildiğini anlamakta zorlandığını söyledi.Karamollaoğlu, şunları kaydetti:Karamollaoğlu, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cemevleri konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve hükümetin attığı adımlara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221011/bahceli-chpnin-kanun-teklifi-bastan-savmadir-yeni-bir-duzenlemeye-ihtiyac-yoktur-1062176060.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), temel karamollaoğlu, saadet partisi, enflasyon, recep tayyip erdoğan