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Bahçeli: Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir
Bahçeli: Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir" dedi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm
devlet bahçeli, mhp, tbmm

Bahçeli: Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir

10:46 11.10.2022 (güncellendi: 11:03 11.10.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Kılıçdaroğlu'nun siyaseti siyaset değildir. Başörtüsü konusunu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin kimseye faydası yok. Türkiye'de mağduriyetler dönemi bitti ama Kııçdaroğlu'nun hevesi başka. CHP'nin kanun teklifi baştan savmadır, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir
Başörtüsü konusunu yasal değil anayasal güvenceye almak istiyorsanız, dürüstseniz gereğini yapın.
Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır ve bunlar karşılanmalı ve ortak akıl oluşturulmalı. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımızdır. Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir.
Cemevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir.
Alevilik rant aracı olarak görülmemelidir. Aleviliği siyasallaştırma çabalarına itibar edilmemelidir.
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