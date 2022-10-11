https://sputniknews.com.tr/20221011/bahceli-chpnin-kanun-teklifi-bastan-savmadir-yeni-bir-duzenlemeye-ihtiyac-yoktur-1062176060.html

Bahçeli: Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir

Bahçeli: Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cami ne kadar bizimse, cemevi de o kadar bizimdir" dedi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T10:46+0300

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politika

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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devlet bahçeli, mhp, tbmm