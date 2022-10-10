https://sputniknews.com.tr/20221010/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-bostonda-massachusetts-teknoloji-enstitusunu-ziyaret-etti-1062168763.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temaslarının ilk gününde Boston kentinde Massachusetts Technology Institute'de (MIT) bilimsel çalışmalar yapan... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T23:25+0300

2022-10-10T23:25+0300

2022-10-10T23:25+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

abd

massachusetts institute of technology (mit)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062168619_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_03b83bedcab0bb444a1c800c4a4b27a2.jpg

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti. MIT Media Lab binasında ilk olarak Dr. Canan Dağdeviren'in çalışma ofisine konuk olan Kılıçdaroğlu, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra, yürüyerek üniversite yakınındaki bir restorana geçti. Heyet, burada MIT'deki Türk öğrencilerle yemekli toplantı yaptı.Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.Kılıçdaroğlu'nun, daha sonra, MIT Koch Cancer Institute'yü ziyaret ederek bazı Türk profesörlerle görüşmeler yapması bekleniyor.Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak'' ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221010/kilicdaroglu-abd-ziyaretini-degerlendirdi-hic-siyasi-gorusme-istemedim-onerileri-ise-reddettim-1062165693.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, abd, massachusetts institute of technology (mit)