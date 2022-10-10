https://sputniknews.com.tr/20221010/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-bostonda-massachusetts-teknoloji-enstitusunu-ziyaret-etti-1062168763.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temaslarının ilk gününde Boston kentinde Massachusetts Technology Institute'de (MIT) bilimsel çalışmalar yapan... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T23:25+0300
2022-10-10T23:25+0300
2022-10-10T23:25+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
abd
massachusetts institute of technology (mit)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062168619_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_03b83bedcab0bb444a1c800c4a4b27a2.jpg
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti. MIT Media Lab binasında ilk olarak Dr. Canan Dağdeviren'in çalışma ofisine konuk olan Kılıçdaroğlu, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra, yürüyerek üniversite yakınındaki bir restorana geçti. Heyet, burada MIT'deki Türk öğrencilerle yemekli toplantı yaptı.Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.Kılıçdaroğlu'nun, daha sonra, MIT Koch Cancer Institute'yü ziyaret ederek bazı Türk profesörlerle görüşmeler yapması bekleniyor.Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak'' ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/kilicdaroglu-abd-ziyaretini-degerlendirdi-hic-siyasi-gorusme-istemedim-onerileri-ise-reddettim-1062165693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1062168619_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_90eb9c64f80417e25f50113e883e5a13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kemal kılıçdaroğlu, abd, massachusetts institute of technology (mit)
kemal kılıçdaroğlu, abd, massachusetts institute of technology (mit)
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temaslarının ilk gününde Boston kentinde Massachusetts Technology Institute'de (MIT) bilimsel çalışmalar yapan Türk profesörler ve öğrencilerle görüştü.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü ziyaret etti. MIT Media Lab binasında ilk olarak Dr. Canan Dağdeviren'in çalışma ofisine konuk olan Kılıçdaroğlu, yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra, yürüyerek üniversite yakınındaki bir restorana geçti. Heyet, burada MIT'deki Türk öğrencilerle yemekli toplantı yaptı.
Ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Kılıçdaroğlu'nun, daha sonra, MIT Koch Cancer Institute'yü ziyaret ederek bazı Türk profesörlerle görüşmeler yapması bekleniyor.
Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak'' ifadeleri yer aldı.