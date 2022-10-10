https://sputniknews.com.tr/20221010/doktorlari-bosuna-dovmuyorlar-diyen-hasta-bin-tlden-oldu-1062140482.html

'Doktorları boşuna dövmüyorlar' diyen hasta bin TL’den oldu

'Doktorları boşuna dövmüyorlar' diyen hasta bin TL’den oldu

Afyonkarahisar’da riskli gebelik nedeniyle doktora gelen bir kadının doktorun yatış talebine itiraz ederek, “Doktorları işte boşuna dövmüyorlar” sözünün... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T11:29+0300

2022-10-10T11:29+0300

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türkiye

afyonkarahisar

gebelik

doktor

sağlıkta şiddet

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Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bircan Coşkun isimli kadın, Kamuran Saman isimli doktora riskli gebelik nedeniyle muayene olmaya geldi.Coşkun’u muayene eden Doktor Kamuran Saman; hastanın muayene amaçlı kendine yönlendirildiğini, hastanın ultrason muayenesini yapıp, çıkabilecek problemleri hastaya anlatarak, hasta uzak yerden geldiği için riske atmamak adına yatış düzenlendiğini bildirdi. Bunun üzerine Coşkun’un yatış yapmak istemeyerek formu imzalarken, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" şeklinde tehdit etmesi sonucu soruşturma talebinde bulunuldu.İki tarafın da ifadesinin alınmasının ardından, uzlaştırma raporuna göre; Doktor Saman'ın Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına bin TL talep etmesi sonucu bu rakamı Bircan Coşkun’un ödemesiyle uzlaştırmanın sağlandığı belirtilerek, soruşturmada kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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afyonkarahisar, gebelik, doktor, sağlıkta şiddet