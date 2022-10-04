Yemek boykotu yapan sağlık çalışanlarına silahlı saldırı
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır’da yemekleri boykot eden sağlık çalışanları
© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır’da yemekleri boykot eden sağlık çalışanlarına hastane içinde silahlı saldırı düzenlendi. “Bu olayı azmettirenleri biliyoruz” açıklaması yapan sağlık örgütleri, hastane yönetiminin görevden alınması çağrısı yaptı.
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dün yemekleri boykot eden sağlık çalışanlarına hastane içinde silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, yemekleri boykot eden sağlık çalışanlarına tepki gösteren yemek firması çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yemek firması çalışanı silahla yere doğru ateş edince kargaşa yaşandı. Olayda yaralanan olmazken yemek firması çalışanı polis tarafından gözaltına alındı.
SES’ten saldırı ve tehdit açıklaması
SES Diyarbakır Şubesi yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından “GYEAH Kadın doğum hastanesinde yemek boykotu yapan arkadaşlarımıza Silahlı saldırıda bulunulmuştur. Arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse, bunun sorumlusu Başhekim Muhammed Asena başta olmak üzere bütün idarecilerdir” paylaşımı yaptı. İlerleyen saatlerde de “Yemekhane şirketi temsilcimizi sürekli arayarak tehdit etmeye devam etmekte, sendika binamıza kadar gelmeye cüret göstermektedir. Buradan tekrar sesleniyoruz; Bir arkadaşımızın tırnağı dahil kanasa, bunun altından kimse kalkamaz” paylaşımında bulundu.
‘Hastane yönetimi görevden alınmalıdır’
Yaşanan olaya ilişkin sağlık örgütleri ve kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti. Açıklamaya HDP, DEVA, Saadet Partisi gibi siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Sağlık çalışanları ellerinde kurtlu yemek fotoğrafları ile açıklamaya katıldı. Açıklamada konuşan SES Diyarbakır Şube Başkanı Şiyar Güldiken, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, hastane yönetimini görevden alınması çağrısı yaptı.
© Sputnik / Sertaç KayarYaşanan olaya ilişkin sağlık örgütleri ve kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti.
Yaşanan olaya ilişkin sağlık örgütleri ve kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti.
© Sputnik / Sertaç Kayar
‘Yemek sorunu sağlığı tehdit etme boyutundadır’
Ardından ortak basın metnini okuyan Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Alican Çetinkaya yaşanan yemek sorununa dikkat çekerek "Yemeklerin kalitesi, çeşitliliği, yeterli miktarda olmaması, hijyen ve yemeklerde istenmeyen objelerin bulunması, başka ülkelerde kullanımı bile yasak olan pet tabak, plastik çatal kaşıkların ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, küçültülen yemekhanede mevcut masalarda kullanım sirkülasyonunu fazla olması, her kullanımdan sonra masalar temizlenmeden tekrar kullanılması başlıca sorunlardır. Gerek sağlık çalışanları gerekse de hasta ve refakatçileri açısından yemek sorunu sağlığı tehdit etme boyutundadır” dedi.
‘Bu olayı azmettirenleri biliyor tanıyoruz’
“Tüm bu sorunların muhatabı idarelerdir” diyen Çetinkaya şunları söyledi:
“Ancak idareler, sorunu çözeceği yerde firmalar ve çalışanları bilinçli olarak karşı karşıya getirmektedir. Son olarak dün yemek boykotu yapmak isteyen sağlık emekçileri üzerine silah sıkılmış arkadaşlarımız sadece şans eseri hayatta kalabilmişlerdir. Bu olayı azmettirenleri de biliyor tanıyoruz. Ne bunlara ne de tetikçi mafyalarına boyun eğmedik bundan sonrada eğecek değiliz. İdareciler kendi sorumluluklarında olan hizmet ve görevleri, başkalarını aracı yaparak yerine getirme tavrından vazgeçmelidir. Hak arama ve meşru mücadele yürüten demokratik yapıların, bu çalışmalarını engelleme fiili suçtur. SES halkın ve emekçilerin sendikasıdır. Bilinmelidir ki sağlık çalışanları yalnız değildir. Bizler bu kentin sivil toplum kuruluşları olarak şiddetin karşısında olduğumuzu ve emekçilerin hak arama mücadelesinin meşru olduğunu ifade ediyoruz.”