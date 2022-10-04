https://sputniknews.com.tr/20221004/yemek-boykotu-yapan-saglik-calisanlarina-silahli-saldiri-1061946954.html

Yemek boykotu yapan sağlık çalışanlarına silahlı saldırı

Yemek boykotu yapan sağlık çalışanlarına silahlı saldırı

Diyarbakır’da yemekleri boykot eden sağlık çalışanlarına hastane içinde silahlı saldırı düzenlendi. “Bu olayı azmettirenleri biliyoruz” açıklaması yapan sağlık... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T14:28+0300

2022-10-04T14:28+0300

2022-10-04T14:28+0300

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Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dün yemekleri boykot eden sağlık çalışanlarına hastane içinde silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, yemekleri boykot eden sağlık çalışanlarına tepki gösteren yemek firması çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yemek firması çalışanı silahla yere doğru ateş edince kargaşa yaşandı. Olayda yaralanan olmazken yemek firması çalışanı polis tarafından gözaltına alındı.SES’ten saldırı ve tehdit açıklamasıSES Diyarbakır Şubesi yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından “GYEAH Kadın doğum hastanesinde yemek boykotu yapan arkadaşlarımıza Silahlı saldırıda bulunulmuştur. Arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse, bunun sorumlusu Başhekim Muhammed Asena başta olmak üzere bütün idarecilerdir” paylaşımı yaptı. İlerleyen saatlerde de “Yemekhane şirketi temsilcimizi sürekli arayarak tehdit etmeye devam etmekte, sendika binamıza kadar gelmeye cüret göstermektedir. Buradan tekrar sesleniyoruz; Bir arkadaşımızın tırnağı dahil kanasa, bunun altından kimse kalkamaz” paylaşımında bulundu.‘Hastane yönetimi görevden alınmalıdır’Yaşanan olaya ilişkin sağlık örgütleri ve kentteki sivil toplum örgütlerinden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu hastane önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı protesto etti. Açıklamaya HDP, DEVA, Saadet Partisi gibi siyasi parti temsilcileri de destek verdi. Sağlık çalışanları ellerinde kurtlu yemek fotoğrafları ile açıklamaya katıldı. Açıklamada konuşan SES Diyarbakır Şube Başkanı Şiyar Güldiken, konu ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, hastane yönetimini görevden alınması çağrısı yaptı.‘Yemek sorunu sağlığı tehdit etme boyutundadır’Ardından ortak basın metnini okuyan Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Alican Çetinkaya yaşanan yemek sorununa dikkat çekerek "Yemeklerin kalitesi, çeşitliliği, yeterli miktarda olmaması, hijyen ve yemeklerde istenmeyen objelerin bulunması, başka ülkelerde kullanımı bile yasak olan pet tabak, plastik çatal kaşıkların ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, küçültülen yemekhanede mevcut masalarda kullanım sirkülasyonunu fazla olması, her kullanımdan sonra masalar temizlenmeden tekrar kullanılması başlıca sorunlardır. Gerek sağlık çalışanları gerekse de hasta ve refakatçileri açısından yemek sorunu sağlığı tehdit etme boyutundadır” dedi.‘Bu olayı azmettirenleri biliyor tanıyoruz’“Tüm bu sorunların muhatabı idarelerdir” diyen Çetinkaya şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20200204/istanbulda-avukatlardan-adliyelerdeki-cay-ocaklarina-boykot-adliye-saraylari-avmlere-donustu-1041325903.html

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