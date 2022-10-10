https://sputniknews.com.tr/20221010/business-insider-alman-ordusunun-sadece-iki-gun-yetecek-cephanesi-var-1062157200.html
Business Insider: Alman ordusunun sadece iki gün yetecek cephanesi var
Business Insider: Alman ordusunun sadece iki gün yetecek cephanesi var
Business Insider'da yer alan haberde, savunma sanayii ve parlamento kaynaklarına atıfta bulunarak, Almanya ordusunun (Bundeswehr) yalnızca bir veya iki günlük... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T16:45+0300
2022-10-10T16:45+0300
2022-10-10T16:45+0300
savunma
almanya
ukrayna
cephane
silah yardımı
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Business Insider'ın Almanya yayınında yer alan habere göre Berlin, NATO'nun stokları en az 30 gün boyunca muhafaza etme şartının önemli ölçüde gerisinde kalıyor.Askeri tatbikatların yetersiz stoklardan muzdarip olması nedeniyle sorunun “yıllardır bilindiği” söyleniyor.Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya harekat başlatmasının ardından Almanya'nın diğer birçok Batılı ülkeyle birlikte Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndermeye başlamasıyla stoklar daha da tükendi.Alman hükümetine göre teslimatlar arasında 53 bin adet motorlu uçaksavar, 21.8 milyon adet ateşli silah mermisi ve 50 adet bunker-buster füze bulunuyor.Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Derneği (BDSV) CEO'su Hans Christoph Atzpodien, gazeteye verdiği demeçte "Bundeswehr stoklarından mühimmat çıkarılırsa ve savunma sanayisine siparişler verilmezse, kıtlık durumu düzelmez" dedi.Bu arada askeri kaynaklar, savunma şirketlerine daha fazla silah üretmeleri için 'önemli bir emir' verilmediğini söyledi.Alman parlamentosunun savunma komiseri Eva Hoegl, stokları yenilemek için ek 20 milyar euro gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221007/merkel-avrupada-kalici-baris-ancak-rusyanin-katilimiyla-saglanabilir---1062061924.html
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almanya, ukrayna, cephane, silah yardımı
almanya, ukrayna, cephane, silah yardımı
Business Insider: Alman ordusunun sadece iki gün yetecek cephanesi var
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Business Insider'da yer alan haberde, savunma sanayii ve parlamento kaynaklarına atıfta bulunarak, Almanya ordusunun (Bundeswehr) yalnızca bir veya iki günlük savaş için yeterli mühimmata sahip olduğu belirtildi.
Business Insider'ın Almanya yayınında yer alan habere göre Berlin, NATO'nun stokları en az 30 gün boyunca muhafaza etme şartının önemli ölçüde gerisinde kalıyor.
Askeri tatbikatların yetersiz stoklardan muzdarip olması nedeniyle sorunun “yıllardır bilindiği” söyleniyor.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya harekat başlatmasının ardından Almanya'nın diğer birçok Batılı ülkeyle birlikte Ukrayna'ya silah ve mühimmat göndermeye başlamasıyla stoklar daha da tükendi.
Alman hükümetine göre teslimatlar arasında 53 bin adet motorlu uçaksavar, 21.8 milyon adet ateşli silah mermisi ve 50 adet bunker-buster füze bulunuyor.
Alman Güvenlik ve Savunma Sanayii Derneği (BDSV) CEO'su Hans Christoph Atzpodien, gazeteye verdiği demeçte "Bundeswehr stoklarından mühimmat çıkarılırsa ve savunma sanayisine siparişler verilmezse, kıtlık durumu düzelmez" dedi.
Bu arada askeri kaynaklar, savunma şirketlerine daha fazla silah üretmeleri için 'önemli bir emir' verilmediğini söyledi.
Alman parlamentosunun savunma komiseri Eva Hoegl, stokları yenilemek için ek 20 milyar euro gerektiğini söyledi.