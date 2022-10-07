https://sputniknews.com.tr/20221007/merkel-avrupada-kalici-baris-ancak-rusyanin-katilimiyla-saglanabilir---1062061924.html
Merkel: Avrupa'da kalıcı barış ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabilir
Merkel: Avrupa'da kalıcı barış ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabilir
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da uzun süreli ve kalıcı barışın ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabileceğini söyledi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:05+0300
2022-10-07T12:05+0300
2022-10-07T12:06+0300
ukrayna krizi
almanya
münih
angela merkel
rusya
ukrayna
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062062760_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3dbdee616de0c2da74174f6e5df1b0b.jpg
Münih'te Süddeutsche Zeitung gazetesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Merkel, Avrupa'da barışın sağlanmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. "Şimdilik fiiliyatta bunu sağlamayı başaramadık, Soğuk Savaş gerçek anlamda sonlanmadı" diyen Merkel, Avrupa'da kalıcı barış için Rusya'nın katılımının mutlaka gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Merkel, bu sözleri blöf olarak görüp göz ardı etmenin yanlış olacağının altını çizdi. Merkel, eylül sonunda Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Putin'in sözleri hakkında "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/merkel-putinin-sozleri-blof-olarak-gorulmemeli-ciddiye-alinmali-1061727547.html
almanya
münih
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062062760_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_d827f08cc6854894162e6cce386d4f56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, münih, angela merkel, rusya, ukrayna, vladimir putin
almanya, münih, angela merkel, rusya, ukrayna, vladimir putin
Merkel: Avrupa'da kalıcı barış ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabilir
12:05 07.10.2022 (güncellendi: 12:06 07.10.2022) Abone ol
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da uzun süreli ve kalıcı barışın ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabileceğini söyledi.
Münih'te Süddeutsche Zeitung gazetesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Merkel, Avrupa'da barışın sağlanmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
"Şimdilik fiiliyatta bunu sağlamayı başaramadık, Soğuk Savaş gerçek anlamda sonlanmadı" diyen Merkel, Avrupa'da kalıcı barış için Rusya'nın katılımının mutlaka gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Merkel, bu sözleri blöf olarak görüp göz ardı etmenin yanlış olacağının altını çizdi.
Merkel, eylül sonunda Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Putin'in sözleri hakkında "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" demişti.