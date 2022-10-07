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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/merkel-avrupada-kalici-baris-ancak-rusyanin-katilimiyla-saglanabilir---1062061924.html
Merkel: Avrupa'da kalıcı barış ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabilir
Merkel: Avrupa'da kalıcı barış ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabilir
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da uzun süreli ve kalıcı barışın ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabileceğini söyledi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T12:05+0300
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ukrayna krizi
almanya
münih
angela merkel
rusya
ukrayna
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Münih'te Süddeutsche Zeitung gazetesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Merkel, Avrupa'da barışın sağlanmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. "Şimdilik fiiliyatta bunu sağlamayı başaramadık, Soğuk Savaş gerçek anlamda sonlanmadı" diyen Merkel, Avrupa'da kalıcı barış için Rusya'nın katılımının mutlaka gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Merkel, bu sözleri blöf olarak görüp göz ardı etmenin yanlış olacağının altını çizdi. Merkel, eylül sonunda Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Putin'in sözleri hakkında "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/merkel-putinin-sozleri-blof-olarak-gorulmemeli-ciddiye-alinmali-1061727547.html
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almanya, münih, angela merkel, rusya, ukrayna, vladimir putin
almanya, münih, angela merkel, rusya, ukrayna, vladimir putin

Merkel: Avrupa'da kalıcı barış ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabilir

12:05 07.10.2022 (güncellendi: 12:06 07.10.2022)
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHEAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHE
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da uzun süreli ve kalıcı barışın ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabileceğini söyledi.
Münih'te Süddeutsche Zeitung gazetesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Merkel, Avrupa'da barışın sağlanmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
"Şimdilik fiiliyatta bunu sağlamayı başaramadık, Soğuk Savaş gerçek anlamda sonlanmadı" diyen Merkel, Avrupa'da kalıcı barış için Rusya'nın katılımının mutlaka gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Merkel, bu sözleri blöf olarak görüp göz ardı etmenin yanlış olacağının altını çizdi.
Angela Merkel - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
Ukrayna krizi
Merkel: Putin'in sözleri blöf olarak görülmemeli, ciddiye alınmalı
28 Eylül, 18:16
Merkel, eylül sonunda Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Putin'in sözleri hakkında "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" demişti.
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