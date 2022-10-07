https://sputniknews.com.tr/20221007/merkel-avrupada-kalici-baris-ancak-rusyanin-katilimiyla-saglanabilir---1062061924.html

Merkel: Avrupa'da kalıcı barış ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabilir

Merkel: Avrupa'da kalıcı barış ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabilir

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'da uzun süreli ve kalıcı barışın ancak Rusya'nın katılımıyla sağlanabileceğini söyledi. 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T12:05+0300

2022-10-07T12:05+0300

2022-10-07T12:06+0300

ukrayna krizi

almanya

münih

angela merkel

rusya

ukrayna

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062062760_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3dbdee616de0c2da74174f6e5df1b0b.jpg

Münih'te Süddeutsche Zeitung gazetesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Merkel, Avrupa'da barışın sağlanmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. "Şimdilik fiiliyatta bunu sağlamayı başaramadık, Soğuk Savaş gerçek anlamda sonlanmadı" diyen Merkel, Avrupa'da kalıcı barış için Rusya'nın katılımının mutlaka gerektiğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Merkel, bu sözleri blöf olarak görüp göz ardı etmenin yanlış olacağının altını çizdi. Merkel, eylül sonunda Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Putin'in sözleri hakkında "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20220928/merkel-putinin-sozleri-blof-olarak-gorulmemeli-ciddiye-alinmali-1061727547.html

almanya

münih

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, münih, angela merkel, rusya, ukrayna, vladimir putin