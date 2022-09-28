https://sputniknews.com.tr/20220928/merkel-putinin-sozleri-blof-olarak-gorulmemeli-ciddiye-alinmali-1061727547.html
Merkel: Putin'in sözleri blöf olarak görülmemeli, ciddiye alınmalı
Merkel: Putin'in sözleri blöf olarak görülmemeli, ciddiye alınmalı
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, 'Rusya'yı ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T18:16+0300
2022-09-28T18:16+0300
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Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında konuşan Merkel, bir zamanlar Rus liderin sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söylediğini anımsatarak şimdi bunun önemini bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti.Putin'in sözlerinin blöf olarak değerlendirilip görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydeden Merkel, "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" dedi.Putin, konuşmasında Moskova'ya nükleer şantajda bulunanları uyararak rüzgar gülünün tersine dönebileceğinin altını çizmiş, ülkeyi ve halkı korumak için her türlü aracı kullanabilecekleri mesajını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220926/putin-bati-rusyaya-saygiyla-yaklasmali-1061623745.html
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Merkel: Putin'in sözleri blöf olarak görülmemeli, ciddiye alınmalı
18:16 28.09.2022 (güncellendi: 18:18 28.09.2022) Abone ol
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, 'Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları' yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.
Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında konuşan Merkel, bir zamanlar Rus liderin sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söylediğini anımsatarak şimdi bunun önemini bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti.
Putin'in sözlerinin blöf olarak değerlendirilip görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydeden Merkel, "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" dedi.
Putin, konuşmasında Moskova'ya nükleer şantajda bulunanları uyararak rüzgar gülünün tersine dönebileceğinin altını çizmiş, ülkeyi ve halkı korumak için her türlü aracı kullanabilecekleri mesajını vermişti.