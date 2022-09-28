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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220928/merkel-putinin-sozleri-blof-olarak-gorulmemeli-ciddiye-alinmali-1061727547.html
Merkel: Putin'in sözleri blöf olarak görülmemeli, ciddiye alınmalı
Merkel: Putin'in sözleri blöf olarak görülmemeli, ciddiye alınmalı
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, 'Rusya'yı ve... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T18:16+0300
2022-09-28T18:18+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
angela merkel
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Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında konuşan Merkel, bir zamanlar Rus liderin sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söylediğini anımsatarak şimdi bunun önemini bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti.Putin'in sözlerinin blöf olarak değerlendirilip görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydeden Merkel, "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" dedi.Putin, konuşmasında Moskova'ya nükleer şantajda bulunanları uyararak rüzgar gülünün tersine dönebileceğinin altını çizmiş, ülkeyi ve halkı korumak için her türlü aracı kullanabilecekleri mesajını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220926/putin-bati-rusyaya-saygiyla-yaklasmali-1061623745.html
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vladimir putin, angela merkel, rusya, almanya
vladimir putin, angela merkel, rusya, almanya

Merkel: Putin'in sözleri blöf olarak görülmemeli, ciddiye alınmalı

18:16 28.09.2022 (güncellendi: 18:18 28.09.2022)
© SputnikAngela Merkel - Vladimir Putin
Angela Merkel - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta kısmi seferberlik ilan ettiği konuşmada dile getirdiği, 'Rusya'yı ve vatandaşlarını korumak için her türlü aracı kullanacakları' yönündeki sözlerin ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

Berlin'de Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında konuşan Merkel, bir zamanlar Rus liderin sözlerinin ciddiye alınması gerektiğini söylediğini anımsatarak şimdi bunun önemini bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti.

Putin'in sözlerinin blöf olarak değerlendirilip görmezden gelinmemesi gerektiğini kaydeden Merkel, "Bunlar ciddiye alınmalı. Bu, hiçbir durumda zayıflık göstergesi değil, aksine manevra alanını korumaya veya daha da önemlisi yeni bir manevra alanı geliştirmeye yardımcı olan bir siyasi bilgelik göstergesidir" dedi.

Putin, konuşmasında Moskova'ya nükleer şantajda bulunanları uyararak rüzgar gülünün tersine dönebileceğinin altını çizmiş, ülkeyi ve halkı korumak için her türlü aracı kullanabilecekleri mesajını vermişti.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
Ukrayna krizi
Putin: Batı, Rusya'ya saygıyla yaklaşmalı
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