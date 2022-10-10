https://sputniknews.com.tr/20221010/belarus-rusya-ile-ortak-bolgesel-guc-konuslandirma-konusunda-anlastik-1062143298.html

Belarus: Rusya ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık

Belarus: Rusya ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık

Belarus’un haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda... 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T12:07+0300

2022-10-10T12:07+0300

2022-10-10T12:17+0300

rusya

belarus

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056415104_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_f24460e4107857fbbd8a17540276007b.jpg

Belarus lideri Lukaşenko, yaptığı açıklamada, “(Belarus ile Rusya’nın oluşturduğu) birlik devletinin batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle (Rusya Devlet Başkanı Putin’le beraber) Rusya Federasyonu ile Belarus cumhuriyeti’nin bölgesel güçlerini konuşlandırma kararını aldık” dedi.“Bu kararımız birlik devleti anlaşmamıza tamamıyla uygun” değerlendirmesini yapan Lukaşenko, “(Anlaşmamız) sınırlarımızdaki tehdidin şimdiki seviyesine yükselmesi hâlinde ortak askeri gücümüzü kullanacağımızı söylüyor” ifadelerini kullandı.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin