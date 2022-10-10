https://sputniknews.com.tr/20221010/belarus-rusya-ile-ortak-bolgesel-guc-konuslandirma-konusunda-anlastik-1062143298.html
Belarus: Rusya ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık
Belarus: Rusya ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık
Belarus’un haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda... 10.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-10T12:07+0300
2022-10-10T12:07+0300
2022-10-10T12:17+0300
rusya
belarus
ukrayna krizi
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
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Belarus lideri Lukaşenko, yaptığı açıklamada, “(Belarus ile Rusya’nın oluşturduğu) birlik devletinin batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle (Rusya Devlet Başkanı Putin’le beraber) Rusya Federasyonu ile Belarus cumhuriyeti’nin bölgesel güçlerini konuşlandırma kararını aldık” dedi.“Bu kararımız birlik devleti anlaşmamıza tamamıyla uygun” değerlendirmesini yapan Lukaşenko, “(Anlaşmamız) sınırlarımızdaki tehdidin şimdiki seviyesine yükselmesi hâlinde ortak askeri gücümüzü kullanacağımızı söylüyor” ifadelerini kullandı.
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rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin
rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, vladimir putin
Belarus: Rusya ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştık
12:07 10.10.2022 (güncellendi: 12:17 10.10.2022) Abone ol
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Belarus’un haber ajansı Belta, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Belarus lideri Lukaşenko, yaptığı açıklamada, “(Belarus ile Rusya’nın oluşturduğu) birlik devletinin batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle (Rusya Devlet Başkanı Putin’le beraber) Rusya Federasyonu ile Belarus cumhuriyeti’nin bölgesel güçlerini konuşlandırma kararını aldık” dedi.
“Bu kararımız birlik devleti anlaşmamıza tamamıyla uygun” değerlendirmesini yapan Lukaşenko, “(Anlaşmamız) sınırlarımızdaki tehdidin şimdiki seviyesine yükselmesi hâlinde ortak askeri gücümüzü kullanacağımızı söylüyor” ifadelerini kullandı.