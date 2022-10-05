https://sputniknews.com.tr/20221005/borrell-ab-ukrayna-konusunda-diplomatik-bir-cozume-hazir-1062003341.html
Borrell: AB, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır
Borrell: AB, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, koşulların izin vermesi halinde AB’nin Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T21:50+0300
2022-10-05T21:50+0300
2022-10-05T21:50+0300
ukrayna krizi
josep borrell
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ab9c8ae4feb93a32f2427b009bb78903.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna ordusunu eğitmek için bir misyon başlatmayı planladığını, ancak ihtilafı müzakereler yoluyla çözmek için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.Brüksel'in Kiev'e askeri, finansal ve siyasi desteğini artıracağına vurgu yapan Borrell, 17 Ekim'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitimine yönelik resmi bir misyon başlatma konusunda anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirerek, “Aynı zamanda, koşullar izin verirse diplomatik bir çözüm aramaya hazırız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/ab-ukraynanin-natoya-katilma-talebi-su-anda-temel-mesele-degil--1061867546.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_201:0:1800:1199_1920x0_80_0_0_c5e77d564f37f822cb9ad0c394ffd5cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, ab
Borrell: AB, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır
Abone ol
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, koşulların izin vermesi halinde AB’nin Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna ordusunu eğitmek için bir misyon başlatmayı planladığını, ancak ihtilafı müzakereler yoluyla çözmek için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.
Brüksel'in Kiev'e askeri, finansal ve siyasi desteğini artıracağına vurgu yapan Borrell, 17 Ekim'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitimine yönelik resmi bir misyon başlatma konusunda anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirerek, “Aynı zamanda, koşullar izin verirse diplomatik bir çözüm aramaya hazırız” dedi.