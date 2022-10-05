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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/borrell-ab-ukrayna-konusunda-diplomatik-bir-cozume-hazir-1062003341.html
Borrell: AB, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır
Borrell: AB, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, koşulların izin vermesi halinde AB’nin Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T21:50+0300
2022-10-05T21:50+0300
ukrayna krizi
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna ordusunu eğitmek için bir misyon başlatmayı planladığını, ancak ihtilafı müzakereler yoluyla çözmek için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.Brüksel'in Kiev'e askeri, finansal ve siyasi desteğini artıracağına vurgu yapan Borrell, 17 Ekim'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitimine yönelik resmi bir misyon başlatma konusunda anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirerek, “Aynı zamanda, koşullar izin verirse diplomatik bir çözüm aramaya hazırız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221002/ab-ukraynanin-natoya-katilma-talebi-su-anda-temel-mesele-degil--1061867546.html
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josep borrell, ab
josep borrell, ab

Borrell: AB, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır

21:50 05.10.2022
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© REUTERS / John Thys
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, koşulların izin vermesi halinde AB’nin Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır olduğunu belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna ordusunu eğitmek için bir misyon başlatmayı planladığını, ancak ihtilafı müzakereler yoluyla çözmek için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.
Brüksel'in Kiev'e askeri, finansal ve siyasi desteğini artıracağına vurgu yapan Borrell, 17 Ekim'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitimine yönelik resmi bir misyon başlatma konusunda anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirerek, “Aynı zamanda, koşullar izin verirse diplomatik bir çözüm aramaya hazırız” dedi.
AB- Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
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