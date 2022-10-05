https://sputniknews.com.tr/20221005/borrell-ab-ukrayna-konusunda-diplomatik-bir-cozume-hazir-1062003341.html

Borrell: AB, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır

Borrell: AB, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, koşulların izin vermesi halinde AB’nin Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T21:50+0300

2022-10-05T21:50+0300

2022-10-05T21:50+0300

ukrayna krizi

josep borrell

ab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ab9c8ae4feb93a32f2427b009bb78903.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna ordusunu eğitmek için bir misyon başlatmayı planladığını, ancak ihtilafı müzakereler yoluyla çözmek için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.Brüksel'in Kiev'e askeri, finansal ve siyasi desteğini artıracağına vurgu yapan Borrell, 17 Ekim'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitimine yönelik resmi bir misyon başlatma konusunda anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirerek, “Aynı zamanda, koşullar izin verirse diplomatik bir çözüm aramaya hazırız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221002/ab-ukraynanin-natoya-katilma-talebi-su-anda-temel-mesele-degil--1061867546.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, ab