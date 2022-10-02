https://sputniknews.com.tr/20221002/ab-ukraynanin-natoya-katilma-talebi-su-anda-temel-mesele-degil--1061867546.html

AB: Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi şu anda temel mesele değil

AB: Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi şu anda temel mesele değil

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım talebiyle ilgili "Şu anda temel bir... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T16:19+0300

2022-10-02T16:19+0300

2022-10-02T16:22+0300

ukrayna krizi

ab

josep borrell

rusya

yaptırım

nato

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Borrell, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi, şu anda temel bir mesele değil. Önemli olan şimdiye kadar olduğu gibi bu ülkeye askeri desteği ve Rusya'ya yaptırımları devam ettirmek" dedi. "AB ilk kez silah satın almak ve bunları savaş halindeki bir ülkeye teslim etmek için sahip olduğu fonları kullandı" diyen Borrell, ABD'nin katkısıyla Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olduğunu vurguladı. AB'nin izlediği tutumu artırarak devam ettirmesi gerektiğini savunan Borrell, "AB, birçok ülkenin Rusya'ya karşı yapamadığı etkili, güçlü ve kapsamlı yaptırım kararlarını alıyor. Mevcut olanları korumanın yanı sıra Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım, Rusya'ya daha fazla yaptırım ve küresel diplomasi savaşına katılım şu andaki öncelikler" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220930/nato-putinin-amaci-bizi-ukraynayi-desteklemekten-caydirmak-ama-basarili-olamayacak-1061816318.html

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