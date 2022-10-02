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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/ab-ukraynanin-natoya-katilma-talebi-su-anda-temel-mesele-degil--1061867546.html
AB: Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi şu anda temel mesele değil
AB: Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi şu anda temel mesele değil
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım talebiyle ilgili "Şu anda temel bir... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T16:19+0300
2022-10-02T16:22+0300
ukrayna krizi
ab
josep borrell
rusya
yaptırım
nato
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Borrell, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi, şu anda temel bir mesele değil. Önemli olan şimdiye kadar olduğu gibi bu ülkeye askeri desteği ve Rusya'ya yaptırımları devam ettirmek" dedi. "AB ilk kez silah satın almak ve bunları savaş halindeki bir ülkeye teslim etmek için sahip olduğu fonları kullandı" diyen Borrell, ABD'nin katkısıyla Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olduğunu vurguladı. AB'nin izlediği tutumu artırarak devam ettirmesi gerektiğini savunan Borrell, "AB, birçok ülkenin Rusya'ya karşı yapamadığı etkili, güçlü ve kapsamlı yaptırım kararlarını alıyor. Mevcut olanları korumanın yanı sıra Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım, Rusya'ya daha fazla yaptırım ve küresel diplomasi savaşına katılım şu andaki öncelikler" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220930/nato-putinin-amaci-bizi-ukraynayi-desteklemekten-caydirmak-ama-basarili-olamayacak-1061816318.html
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ab, josep borrell, rusya, yaptırım, nato
ab, josep borrell, rusya, yaptırım, nato

AB: Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi şu anda temel mesele değil

16:19 02.10.2022 (güncellendi: 16:22 02.10.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYAB- Zelenskiy
AB- Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım talebiyle ilgili "Şu anda temel bir mesele değil" değerlendirmesini yaptı.
Borrell, İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Ukrayna'nın NATO'ya katılma talebi, şu anda temel bir mesele değil. Önemli olan şimdiye kadar olduğu gibi bu ülkeye askeri desteği ve Rusya'ya yaptırımları devam ettirmek" dedi.
"AB ilk kez silah satın almak ve bunları savaş halindeki bir ülkeye teslim etmek için sahip olduğu fonları kullandı" diyen Borrell, ABD'nin katkısıyla Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olduğunu vurguladı.
AB'nin izlediği tutumu artırarak devam ettirmesi gerektiğini savunan Borrell, "AB, birçok ülkenin Rusya'ya karşı yapamadığı etkili, güçlü ve kapsamlı yaptırım kararlarını alıyor. Mevcut olanları korumanın yanı sıra Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım, Rusya'ya daha fazla yaptırım ve küresel diplomasi savaşına katılım şu andaki öncelikler" ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
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