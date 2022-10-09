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Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti. 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T13:49+0300
2022-10-09T13:49+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye
türkiye

Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

13:49 09.10.2022
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Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.
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