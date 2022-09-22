https://sputniknews.com.tr/20220922/a-milli-futbol-takimi-luksemburg-ile-3-3-berabere-kaldi-1061527363.html

Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi

Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla Milller, B Ligi'ne yükselmeyi... 22.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-22T23:38+0300

2022-09-22T23:38+0300

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lüksemburg

uefa uluslar ligi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5’inci maçında Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maç 3-3 sona erdi.8. dakikada Lüksemburg öne geçti. Kalecinin uzun pasında sağ taraftan ceza sahası içine giden topu Eren Elmalı uzaklaştırmak isterken kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden aşırttı, meşin yuvarlağı takip eden Martins dar açıdan topu ağlara gönderdi: 0-1.15. dakikada Türkiye penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu sol taraftan ceza sahasına girer girmez rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.16. dakikada topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.18. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, kaleci Moris topun kaleye girmesine izin vermedi.37. dakikada Kaan Ayhan'ın kaptırdığı top sonrası başlayan Lüksemburg hızlı hücumunda Sanches'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sinani, çaprazdan vurarak topu uzak direğin yanından ağlarla buluşturdu: 1-2.39. dakikada Türkiye'nin beraberlik golü geldi. Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortaladığı topu Chanot altıpas önünde ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 2-2.43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.60. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ortaladığı topa Enes Ünal altıpas üzerinden topa kafayla vurdu, kaleci gole izin vermedi.61. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ortasında Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda kaleye giden topu Gerson, son anda çizgi üzerinden çıkardı.69. dakikada Lüksemburg bir kez daha öne geçti. Bohnert'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği ortada Rodrigues, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in sert vuruşunda, top ağlara gitti: 3-3.90+4. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

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