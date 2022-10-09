Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221009/mitten-garada-operasyon-pkknin-saglik-komitesi-sorumlusu-deveri-etkisiz-hale-getirildi-1062117471.html
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın sağlık komitesi sorumlusu Deveri etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın sağlık komitesi sorumlusu Deveri etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş... 09.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-09T10:20+0300
2022-10-09T11:05+0300
türkiye
türkiye
mit
gara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062117326_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_15df7d17489e8960ed851a32b2002c63.jpg
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti.Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 'sözde' sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20220928/mitten-halepte-operasyon-orman-yangini-eylemlerinden-sorumlu-pkkkckli-etkisiz-hale-getirildi-1061699774.html
türkiye
gara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/09/1062117326_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_7337254bdf685b2fe72200b00554f0d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, mit, gara
türkiye, mit, gara

MİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın sağlık komitesi sorumlusu Deveri etkisiz hale getirildi

10:20 09.10.2022 (güncellendi: 11:05 09.10.2022)
© AAMİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın sağlık komitesi sorumlusu Deveri etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın sağlık komitesi sorumlusu Deveri etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri ile koruması etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.
Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti.
Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 'sözde' sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.
MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.​​​​​​​
PKK/KCK'lı Sabah Oğur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
TÜRKİYE
MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
28 Eylül, 09:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала