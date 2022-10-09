https://sputniknews.com.tr/20221009/mitten-garada-operasyon-pkknin-saglik-komitesi-sorumlusu-deveri-etkisiz-hale-getirildi-1062117471.html

MİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın sağlık komitesi sorumlusu Deveri etkisiz hale getirildi

MİT'ten Gara'da operasyon: PKK'nın sağlık komitesi sorumlusu Deveri etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş... 09.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-09T10:20+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti.Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 'sözde' sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20220928/mitten-halepte-operasyon-orman-yangini-eylemlerinden-sorumlu-pkkkckli-etkisiz-hale-getirildi-1061699774.html

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