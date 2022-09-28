https://sputniknews.com.tr/20220928/mitten-halepte-operasyon-orman-yangini-eylemlerinden-sorumlu-pkkkckli-etkisiz-hale-getirildi-1061699774.html
MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T09:49+0300
2022-09-28T09:49+0300
2022-09-28T10:24+0300
türkiye
terör
mit
suriye
halep
terörist
pkk/kck
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne karşı yeni bir nokta operasyona imza attı.Kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/mitten-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-ayn-isa-cephe-sorumlusu-mehmet-akyol-etkisiz-hale-getirildi-1061629301.html
türkiye
suriye
halep
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terör, mit, suriye, halep, terörist, pkk/kck, kck
terör, mit, suriye, halep, terörist, pkk/kck, kck
MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
09:49 28.09.2022 (güncellendi: 10:24 28.09.2022) Abone ol
MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne karşı yeni bir nokta operasyona imza attı.
Kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirildi.