https://sputniknews.com.tr/20220928/mitten-halepte-operasyon-orman-yangini-eylemlerinden-sorumlu-pkkkckli-etkisiz-hale-getirildi-1061699774.html

MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi

MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi

MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T09:49+0300

2022-09-28T09:49+0300

2022-09-28T10:24+0300

türkiye

terör

mit

suriye

halep

terörist

pkk/kck

kck

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne karşı yeni bir nokta operasyona imza attı.Kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220926/mitten-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-ayn-isa-cephe-sorumlusu-mehmet-akyol-etkisiz-hale-getirildi-1061629301.html

türkiye

suriye

halep

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