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https://sputniknews.com.tr/20220928/mitten-halepte-operasyon-orman-yangini-eylemlerinden-sorumlu-pkkkckli-etkisiz-hale-getirildi-1061699774.html
MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
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terör
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne karşı yeni bir nokta operasyona imza attı.Kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/mitten-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-ayn-isa-cephe-sorumlusu-mehmet-akyol-etkisiz-hale-getirildi-1061629301.html
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terör, mit, suriye, halep, terörist, pkk/kck, kck
terör, mit, suriye, halep, terörist, pkk/kck, kck

MİT'ten Halep'te operasyon: Orman yangını eylemlerinden sorumlu PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi

09:49 28.09.2022 (güncellendi: 10:24 28.09.2022)
© AAPKK/KCK'lı Sabah Oğur
PKK/KCK'lı Sabah Oğur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© AA
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MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne karşı yeni bir nokta operasyona imza attı.
Kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT'ten operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2022
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MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
26 Eylül, 14:33
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