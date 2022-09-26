https://sputniknews.com.tr/20220926/mitten-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-ayn-isa-cephe-sorumlusu-mehmet-akyol-etkisiz-hale-getirildi-1061629301.html
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, PKK/YPG'nin Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol'un etkisiz hale getirildiği bildirildi. 26.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-26T14:33+0300
2022-09-26T14:33+0300
2022-09-26T14:34+0300
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mit, suriye
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
14:33 26.09.2022 (güncellendi: 14:34 26.09.2022) Abone ol
MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, PKK/YPG'nin Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol'un etkisiz hale getirildiği bildirildi.