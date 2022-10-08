https://sputniknews.com.tr/20221008/kirim-koprusunde-patlama-1062093249.html
Kırım Köprüsü'nde patlama
Kırım Köprüsü'nde patlama
Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi, Kırım Köprüsü'nde bir kamyonun havaya uçurulduğunu açıkladı 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T09:19+0300
2022-10-08T09:19+0300
2022-10-08T09:46+0300
dünya
kırım
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Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 06:07'de Kırım köprüsünün karayolu trafik tarafında bomba yüklü bir araç patladı ve demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankerini ateşe verdi" ifadelerine yer verildi.Kırım Parlamentosu başkanı Vladimir Konstatinov ise, olaydan 'Ukraynalı vandalların' sorumlu olduğunu söyledi. Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Kırım Köprüsü olayı sebebiyle Hükümet komisyonu oluşturması talimatı verdiğini söyledi.Rusya Ulaştırma ve Acil Durumlar Bakanı Aksenov da, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.Kırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov da, köprünün tadilatı süresince bugünden itibaren arabalı feribotların hizmete gireceğini söyledi.
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kırım
Kırım Köprüsü'nde patlama
09:19 08.10.2022 (güncellendi: 09:46 08.10.2022) Abone ol
Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi, Kırım Köprüsü'nde bir kamyonun havaya uçurulduğunu açıkladı
Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 06:07'de Kırım köprüsünün karayolu trafik tarafında bomba yüklü bir araç patladı ve demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankerini ateşe verdi" ifadelerine yer verildi.
Kırım Parlamentosu başkanı Vladimir Konstatinov ise, olaydan 'Ukraynalı vandalların' sorumlu olduğunu söyledi.
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Kırım Köprüsü olayı sebebiyle Hükümet komisyonu oluşturması talimatı verdiğini söyledi.
Rusya Ulaştırma ve Acil Durumlar Bakanı Aksenov da, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Kırım Cumhurbaşkanı Sergey Aksenov da, köprünün tadilatı süresince bugünden itibaren arabalı feribotların hizmete gireceğini söyledi.