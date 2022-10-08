https://sputniknews.com.tr/20221008/kirimli-baskan-sel-bu-tum-kirim-halkina-karsi-yapilmis-bir-saldiridir-tehlikeli-bir-provokasyondur-1062095021.html

Kırımlı başkan Sel: Bu tüm Kırım halkına karşı yapılmış bir saldırıdır, tehlikeli bir provokasyondur

Kırımlı başkan Sel: Bu tüm Kırım halkına karşı yapılmış bir saldırıdır, tehlikeli bir provokasyondur

Rusya ve Kırım’ı birbirine bağlayan Kerç Boğazı üzerinden geçen Kırım Köprüsü'nde bir kamyon infilak etti. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı... 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T12:19+0300

2022-10-08T12:19+0300

2022-10-08T12:19+0300

görüş

kırım

kırım köprüsü

rusya

ukrayna

batı

abd

kerç boğazı

ünver sel

turan salcı

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Rusya Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (8 Ekim) saat 06:07'de Kırım köprüsünün karayolu trafik tarafında bomba yüklü bir araç patladı ve demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankerini ateşe verdi" ifadelerine yer verildi.Görüntülerde ise bir kamyonun köprüde ilerlerken infilak ettiği görülüyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Kiev rejiminin sivil altyapının yıkımına tepkisi, onun terörist doğasını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov ise “Ukraynalı vandallar kanlı elleriyle Kırım Köprüsüne ulaşmayı başardı. Şimdi gurur duyacakları bir şey var artık; 23 yıllık yönetimleri boyunca Kırım'da dikkate değer bir şey inşa edemediler, ancak Rus köprüsünün tuvaline zarar vermeyi başardılar. Kiev rejiminin ve Ukrayna devletinin özü budur. Yapabildikleri tek şey ölüm ve yıkım” ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise Kırım Köprüsü’ndeki patlama için “Yasadışı olan herşey imha edilmeli. ‘Kırım. Köprü. Başlangıç” ifadesini kullandı. Bu açıklama da saldırıdaki Ukrayna parmağını işaret ediyor.‘Bu sivil altyapıya yönelik bir saldırıdır’Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, saldırıya ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Son dönemde Ukrayna resmi makamlarınca Kırım’a ve Rusya’ya yönelik saldırı özelliği taşıyan açıklamalar bulunmaktaydı. Daha önce de Kırım Tatarlarından Mustafa Cemilev’in Kırım Köprüsü’nün yok edilmesi yönünde de bir açıklaması olmuştu. Elbette Kuzey Akım boru hatlarına karşı yapılan saldırılar da Ukrayna ve Batı’yı işaret ediyor. Aleksandr Dugin’in kızına suikast konusunun da Ukraynalılar tarafından yapıldığı konusunda ABD’lilerin açıklamaları oldu. Kırım Köprüsü’ne karşı yapılan bu saldırı da sabotaja benziyor. Bu sivil altyapıya yönelik bir saldırıdır” dedi.‘Kırım halkının ne kadar haklı oldukları bu terör olaylarında açıkça görülüyor’Sel, “2014’teki turuncu devrimden bu yana Ukrayna’da pek çok siyasi iktidar değişti ama yöntemleri hiç değişmedi” diyerek şunları kaydetti:Ünver Sel, ayrıca, “Kırım Köprüsü oldukça tehlikeli bir provokasyon. Ukraynalıların böyle bir provokasyona girişmesi oldukça düşündürücü bir durum. Bu saldırı Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etmesine haklı bir zemin oluşturuyor. Sivil ve altyapı unsurlarına karşı yapılan bu saldırıya Rusya’nın sert müdahalesi beklenebilir” diye de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221008/kirim-koprusunde-patlama-1062093249.html

rusya

ukrayna

batı

kerç boğazı

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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kırım, kırım köprüsü, rusya, ukrayna, batı, abd, kerç boğazı, ünver sel, turan salcı