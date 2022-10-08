https://sputniknews.com.tr/20221008/kirimli-baskan-sel-bu-tum-kirim-halkina-karsi-yapilmis-bir-saldiridir-tehlikeli-bir-provokasyondur-1062095021.html
Kırımlı başkan Sel: Bu tüm Kırım halkına karşı yapılmış bir saldırıdır, tehlikeli bir provokasyondur
Kırımlı başkan Sel: Bu tüm Kırım halkına karşı yapılmış bir saldırıdır, tehlikeli bir provokasyondur
Rusya ve Kırım’ı birbirine bağlayan Kerç Boğazı üzerinden geçen Kırım Köprüsü'nde bir kamyon infilak etti. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı... 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T12:19+0300
2022-10-08T12:19+0300
2022-10-08T12:19+0300
görüş
kırım
kırım köprüsü
rusya
ukrayna
batı
abd
kerç boğazı
ünver sel
turan salcı
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Rusya Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (8 Ekim) saat 06:07'de Kırım köprüsünün karayolu trafik tarafında bomba yüklü bir araç patladı ve demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankerini ateşe verdi" ifadelerine yer verildi.Görüntülerde ise bir kamyonun köprüde ilerlerken infilak ettiği görülüyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Kiev rejiminin sivil altyapının yıkımına tepkisi, onun terörist doğasını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov ise “Ukraynalı vandallar kanlı elleriyle Kırım Köprüsüne ulaşmayı başardı. Şimdi gurur duyacakları bir şey var artık; 23 yıllık yönetimleri boyunca Kırım'da dikkate değer bir şey inşa edemediler, ancak Rus köprüsünün tuvaline zarar vermeyi başardılar. Kiev rejiminin ve Ukrayna devletinin özü budur. Yapabildikleri tek şey ölüm ve yıkım” ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise Kırım Köprüsü’ndeki patlama için “Yasadışı olan herşey imha edilmeli. ‘Kırım. Köprü. Başlangıç” ifadesini kullandı. Bu açıklama da saldırıdaki Ukrayna parmağını işaret ediyor.‘Bu sivil altyapıya yönelik bir saldırıdır’Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, saldırıya ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Son dönemde Ukrayna resmi makamlarınca Kırım’a ve Rusya’ya yönelik saldırı özelliği taşıyan açıklamalar bulunmaktaydı. Daha önce de Kırım Tatarlarından Mustafa Cemilev’in Kırım Köprüsü’nün yok edilmesi yönünde de bir açıklaması olmuştu. Elbette Kuzey Akım boru hatlarına karşı yapılan saldırılar da Ukrayna ve Batı’yı işaret ediyor. Aleksandr Dugin’in kızına suikast konusunun da Ukraynalılar tarafından yapıldığı konusunda ABD’lilerin açıklamaları oldu. Kırım Köprüsü’ne karşı yapılan bu saldırı da sabotaja benziyor. Bu sivil altyapıya yönelik bir saldırıdır” dedi.‘Kırım halkının ne kadar haklı oldukları bu terör olaylarında açıkça görülüyor’Sel, “2014’teki turuncu devrimden bu yana Ukrayna’da pek çok siyasi iktidar değişti ama yöntemleri hiç değişmedi” diyerek şunları kaydetti:Ünver Sel, ayrıca, “Kırım Köprüsü oldukça tehlikeli bir provokasyon. Ukraynalıların böyle bir provokasyona girişmesi oldukça düşündürücü bir durum. Bu saldırı Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etmesine haklı bir zemin oluşturuyor. Sivil ve altyapı unsurlarına karşı yapılan bu saldırıya Rusya’nın sert müdahalesi beklenebilir” diye de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221008/kirim-koprusunde-patlama-1062093249.html
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
kırım, kırım köprüsü, rusya, ukrayna, batı, abd, kerç boğazı, ünver sel, turan salcı
kırım, kırım köprüsü, rusya, ukrayna, batı, abd, kerç boğazı, ünver sel, turan salcı
Kırımlı başkan Sel: Bu tüm Kırım halkına karşı yapılmış bir saldırıdır, tehlikeli bir provokasyondur
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Özel
Rusya ve Kırım’ı birbirine bağlayan Kerç Boğazı üzerinden geçen Kırım Köprüsü'nde bir kamyon infilak etti. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, saldırıya ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Bu tüm Kırım halkına karşı yapılmış bir saldırıdır. Böyle bir metot Ukrayna’yı tehlikeli bir boyuta doğru sürüklüyor” dedi.
Rusya Rusya Ulusal Anti-Terör Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (8 Ekim) saat 06:07'de Kırım köprüsünün karayolu trafik tarafında bomba yüklü bir araç patladı ve demiryolu ile Kırım'a taşınan yedi petrol tankerini ateşe verdi" ifadelerine yer verildi.
Görüntülerde ise bir kamyonun köprüde ilerlerken infilak ettiği görülüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Kiev rejiminin sivil altyapının yıkımına tepkisi, onun terörist doğasını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov ise “Ukraynalı vandallar kanlı elleriyle Kırım Köprüsüne ulaşmayı başardı. Şimdi gurur duyacakları bir şey var artık; 23 yıllık yönetimleri boyunca Kırım'da dikkate değer bir şey inşa edemediler, ancak Rus köprüsünün tuvaline zarar vermeyi başardılar. Kiev rejiminin ve Ukrayna devletinin özü budur. Yapabildikleri tek şey ölüm ve yıkım” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise Kırım Köprüsü’ndeki patlama için “Yasadışı olan herşey imha edilmeli. ‘Kırım. Köprü. Başlangıç” ifadesini kullandı. Bu açıklama da saldırıdaki Ukrayna parmağını işaret ediyor.
‘Bu sivil altyapıya yönelik bir saldırıdır’
Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel, saldırıya ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Son dönemde Ukrayna resmi makamlarınca Kırım’a ve Rusya’ya yönelik saldırı özelliği taşıyan açıklamalar bulunmaktaydı. Daha önce de Kırım Tatarlarından Mustafa Cemilev’in Kırım Köprüsü’nün yok edilmesi yönünde de bir açıklaması olmuştu. Elbette Kuzey Akım boru hatlarına karşı yapılan saldırılar da Ukrayna ve Batı’yı işaret ediyor. Aleksandr Dugin’in kızına suikast konusunun da Ukraynalılar tarafından yapıldığı konusunda ABD’lilerin açıklamaları oldu. Kırım Köprüsü’ne karşı yapılan bu saldırı da sabotaja benziyor. Bu sivil altyapıya yönelik bir saldırıdır” dedi.
‘Kırım halkının ne kadar haklı oldukları bu terör olaylarında açıkça görülüyor’
Sel, “2014’teki turuncu devrimden bu yana Ukrayna’da pek çok siyasi iktidar değişti ama yöntemleri hiç değişmedi” diyerek şunları kaydetti:
“Aynı yöntemi kullanarak teröre başvuruyorlar ve sivil unsurlara saldırıyorlar. 2014 yılında Kırım halkı bu durumu erken fark ederek Ukrayna’daki iç savaşa katılmadı ve halk oylamasına giderek Rusya’ya katıldılar. Ne kadar haklı oldukları da bu terör olaylarında açıkça görülüyor. Çünkü Kırım Köprüsü, Kırım ile Rusya ana karası arasında halkın kullandığı, Kırım yarımadasının ihtiyaçlarının sağlandığı bir köprüydü. Bu tüm Kırım halkına karşı yapılmış bir saldırıdır. Böyle bir metot Ukrayna’yı tehlikeli bir boyuta doğru sürüklüyor. Ukrayna krizin başından bu yana Batı’dan özellikle de ABD’den silah ve patlayıcı madde alıyor. Sivil altyapıya saldırılarda da destek almaması düşünülemez. Destek aldığı yönünde çok açık belirtiler de var.”
Ünver Sel, ayrıca, “Kırım Köprüsü oldukça tehlikeli bir provokasyon. Ukraynalıların böyle bir provokasyona girişmesi oldukça düşündürücü bir durum. Bu saldırı Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etmesine haklı bir zemin oluşturuyor. Sivil ve altyapı unsurlarına karşı yapılan bu saldırıya Rusya’nın sert müdahalesi beklenebilir” diye de ekledi.