CANLI | Ukrayna, Herson'da sivillerin bulunduğu konvoyu ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vurdu: 5 ölü

Herson yetkilisi: Ukraynalı Naziler, 16 sivili kurşuna dizdi

Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölgenin kuzeyindeki Velikaya Aleksandrovka'da Ukraynalı Nazilerin 16 sivili kurşuna dizdiğini bildirdi.

Sputnik'e konuşan Stremousov, "Şimdi bir bilgi geldi, buna göre Velikaya Aleksandrovka'da Ukrayna askerleri 16 kişiyi yakalayarak insanların gözleri önünde kurşuna dizmiş. Kadın, erkek olmasına bakmaksızın ateş etmişler. İnsanların gözleri önünde yaşanmış, (bilgiyi veren kişi) bu durumu bizzat görmüş. Duvara dayamışlar ve infaz memurları gibi ateş etmişler" dedi.

Velikaya Aleksandrovka'nın Herson Bölgesi'nin kuzeyinde tampon bölgede bulunduğunu kaydeden Stremousov, bu yerleşimin kısa süre önce Ukrayna ordusu tarafından ele geçirildiğini de sözlerine ekledi.