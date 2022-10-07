CANLI | Ukrayna, Herson'da sivillerin bulunduğu konvoyu ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vurdu: 5 ölü

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın nükleer bir savaşı körüklediğini ve Zelenskiy'nin bir canavara dönüştüğünü ifade etti.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, ülkenin kuzeyindeki 3 liman hariç olmak üzere Rus balıkçı gemilerinin limanlara girişinin yasaklandığını açıkladı.
Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Ukrayna özel kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ele geçirmek için İngiltere'de eğitimden geçtiklerini ve şu anda hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: