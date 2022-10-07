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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/canli--brezilya-meksika-ve-arjantin-rusyayi-kinayan-bildiriyi-desteklemedi-1062056197.html
CANLI | Ukrayna, Herson'da sivillerin bulunduğu konvoyu ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vurdu: 5 ölü
CANLI | Ukrayna, Herson'da sivillerin bulunduğu konvoyu ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vurdu: 5 ölü
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun Herson'un Daryevka yerleşiminde sivillerin bulunduğu konvoyu... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T09:11+0300
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donbass, herson, zaporojye, yaptırım, avrupa birliği, nato, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, askeri operasyon, donbass, herson, zaporojye, yaptırım, avrupa birliği, nato, новый онлайн для белой редактуры
HIMARS - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna, Herson'da sivillerin bulunduğu konvoyu ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vurdu: 5 ölü

09:11 07.10.2022 (güncellendi: 09:37 07.10.2022)
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Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun Herson'un Daryevka yerleşiminde sivillerin bulunduğu konvoyu ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vurduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın nükleer bir savaşı körüklediğini ve Zelenskiy'nin bir canavara dönüştüğünü ifade etti.
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, ülkenin kuzeyindeki 3 liman hariç olmak üzere Rus balıkçı gemilerinin limanlara girişinin yasaklandığını açıkladı.
Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Ukrayna özel kuvvetlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ele geçirmek için İngiltere'de eğitimden geçtiklerini ve şu anda hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.
Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
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CANLI | 'Rusya, Ukraynalı neo-Naziler tarafından işgal edilen bölgeleri kurtarmaya devam edecek'
Dün, 09:07
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:15 07.10.2022
Herson yetkilisi: Ukraynalı Naziler, 16 sivili kurşuna dizdi
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, bölgenin kuzeyindeki Velikaya Aleksandrovka'da Ukraynalı Nazilerin 16 sivili kurşuna dizdiğini bildirdi.
Sputnik'e konuşan Stremousov, "Şimdi bir bilgi geldi, buna göre Velikaya Aleksandrovka'da Ukrayna askerleri 16 kişiyi yakalayarak insanların gözleri önünde kurşuna dizmiş. Kadın, erkek olmasına bakmaksızın ateş etmişler. İnsanların gözleri önünde yaşanmış, (bilgiyi veren kişi) bu durumu bizzat görmüş. Duvara dayamışlar ve infaz memurları gibi ateş etmişler" dedi.
Velikaya Aleksandrovka'nın Herson Bölgesi'nin kuzeyinde tampon bölgede bulunduğunu kaydeden Stremousov, bu yerleşimin kısa süre önce Ukrayna ordusu tarafından ele geçirildiğini de sözlerine ekledi.
09:35 07.10.2022
Ukrayna, Herson'da sivillerin bulunduğu konvoyu ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vurdu: 5 ölü
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna ordusunun Herson'un Daryevka yerleşiminde sivillerin bulunduğu konvoyu ABD yapımı HIMARS füzeleriyle vurduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Sputnik'e konuşan Stremousov, "İnsanlar, Daryevskiy Köprüsü'nün bulunduğu semtte İngulets Nehri'ni geçmek için sırada duruyordu. Tam köprünün yanında duruyorlardı ve HIMARS füzesi isabet etti. Sivillerden oluşan bir konvoy vardı" dedi.
HIMARS füzesinin bir otobüse isabet ettiğini anlatan Stremousov, 5 kişinin öldüğünü, 5'inin de yaralandığını bildirdi.
Herson yetkilisi, saldırı anında otobüste hiç asker bulunmadığını da vurguladı.
09:10 07.10.2022
Brezilya, Meksika ve Arjantin, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatını kınayan bildiriyi desteklemedi
Brezilya, Meksika ve Arjantin, 52. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını kınayan bildiriye katılmadı.
Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen 52. Amerikan Devletleri Örgütü Genel Kurulu'nda okunan ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının sonlandırılması talep edilen bildiriye 24 ülke katılırken, Latin Amerika'nın öne çıkan ülkelerinden Brezilya, Meksika ve Arjantin yer almadı.
Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro, Rusya'nın kınandığı 'Ukrayna'daki Rus saldırganlığının sona ermesi için sürekli destek' isimli bir bildiri okudu. Bildiride, "En güçlü ifadelerle, Rusya Federasyonu'ndan uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini derhal durdurması talep ediliyor" ifadeleri yer aldı.
Aralarında ABD, Kanada, Şili ve Kolombiya gibi ülkelerin bulunduğu 24 ülke bildiriye destek verirken Brezilya, Meksika ve Arjantin bildiriyi destekleyen ülkeler arasında yer almadı.
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