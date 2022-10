https://sputniknews.com.tr/20221007/independent-ingilterede-evsiz-kalan-ukraynali-siginmacilarin-sayisi-bir-ayda-yuzde-22-artti-1062062583.html

Independent: İngiltere'de evsiz kalan Ukraynalı sığınmacıların sayısı bir ayda yüzde 22 arttı

Independent: İngiltere'de evsiz kalan Ukraynalı sığınmacıların sayısı bir ayda yüzde 22 arttı

İngiltere'ye giden Ukraynalı sığınmacılar arasında 'Homes for Ukraine' programının sona ermesiyle birlikte evsiz kalanların son bir ay içinde yüzde 22 arttığı... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

İngiltere'de kalacak yer için ülke makamlarına müracaat eden Ukraynalı ailelerin sayısı bir ayda yüzde 22 artarken yerel yetkililerin hükümetten 'acil çözümler' talep etti.Independent'ın haberine göre Rusya'nın askeri harekatının başladığı 24 Şubat'tan bu yana yerel yetkililere evsiz veya evsiz kalma riski altında olan yaklaşık 1915 Ukraynalı hane başvurdu ve yalnızca geçen ay 350 aile yardım istedi.Hayır kurumları, Ukraynalı sığınmacılara yardım için yapılan 'Homes for Ukraine' programının sona ermesiyle sorunun 'önümüzdeki aylarda tırmanacağı' konusunda uyardı.İngiltere Yerel Yönetimler Birliği, evsiz Ukraynalıların sayısının artmasından 'derin endişe' duyduklarını açıkladı. Kurumun başkanı Cllr James Jamieson, "Özellikle Homes for Ukraine programı aracılığıyla gelenler arasında önemli artış oldu" ifadelerini kullandı.İstatistiklere göre, Homes for Ukraine programından 585 aile ülke makamlarından yardım talep etti.Veriler, bu yıl 24 Şubat'tan 23 Eylül'e kadar 1915 ailenin evsiz kaldığını gösterdi. Sadece eylül ayında evsiz kalan hane sayısı 1565 olarak kaydedilirken bu sayı bir önceki aya göre yüzde 22'lik bir artışa karşılık geldi.Cllr Jamieson, "Enflasyon ve enerji maliyetleri arttıkça sponsorlara verilen desteğin artırılması kesinlikle çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

