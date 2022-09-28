https://sputniknews.com.tr/20220928/ingilterede-eski-sevgilisinin-kapisini-kirmaya-calisan-ukraynali-siginmaci-gozaltina-alindi-1061726210.html
İngiltere’de polis, eski sevgilisinin kapısını kırmaya çalışan Ukraynalı sığınmacıyı gözaltına aldı
İngiltere’de polis, eski sevgilisinin kapısını kırmaya çalışan Ukraynalı sığınmacıyı gözaltına aldı
İngiltere’de, eski sevgilisi Tony Garnett’in oturduğu evin kapısını kırmaya çalışan Ukraynalı sığınmacı Sofiya Karkadım, polis tarafından gözaltına alındı. 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T17:59+0300
2022-09-28T17:59+0300
2022-09-28T18:11+0300
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sığınmacı
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The Daily Mail’in aktardığına göre, Tony Garnett daha önce Ukraynalı kadın yüzünden ailesini terk etti. Garnett'e göre, ilişkinin ilerleyen günlerinde Sofiya Karkadım’ın agresif eylemleri yüzünden bu ilişki de uzun sürmedi. Çiftin sıkça kavga ettiği ve kavgalardan biri sırasında Sofiya Karkadım’ın eline bıçak alarak birkaç kez duvara vurduğu ifade edildi.Haberde, Garnett’in ayrıldığı Ukraynalı kadının iki kez eski sevgilisinin kapısına dayandığı, her defasında polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Üçüncü kez, evin kapısını kırmaya çalışan Sofiya Karkadım’ın, komşuların çağırdığı polis ekibi tarafından yine gözaltına alındığı belirtildi.Hiçbir zaman Garnett’e zarar vermediğini savunan Karkadım, eski sevgilisinin kendisine yaklaşma yasağı kararı çıkarttığını anlattı.Ukraynalı kadına sığınma hakkı veren vizenin birkaç hafta sonra biteceğini dile getiren Garnett, kadının ülkesinde daha güvende olacağı umudunu dile getirerek, “Vizesi bitmek üzere ve bu ülkede hiçbir şeyi yok. Artık birlikte değiliz, burada kalması için bir neden yok” dedi.
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ingiltere, ukrayna, sığınmacı
ingiltere, ukrayna, sığınmacı
İngiltere’de polis, eski sevgilisinin kapısını kırmaya çalışan Ukraynalı sığınmacıyı gözaltına aldı
17:59 28.09.2022 (güncellendi: 18:11 28.09.2022) Abone ol
İngiltere’de, eski sevgilisi Tony Garnett’in oturduğu evin kapısını kırmaya çalışan Ukraynalı sığınmacı Sofiya Karkadım, polis tarafından gözaltına alındı.
The Daily Mail
’in aktardığına göre, Tony Garnett daha önce Ukraynalı kadın yüzünden ailesini terk etti. Garnett'e göre, ilişkinin ilerleyen günlerinde Sofiya Karkadım’ın agresif eylemleri yüzünden bu ilişki de uzun sürmedi.
Çiftin sıkça kavga ettiği ve kavgalardan biri sırasında Sofiya Karkadım’ın eline bıçak alarak birkaç kez duvara vurduğu ifade edildi.
Haberde, Garnett’in ayrıldığı Ukraynalı kadının iki kez eski sevgilisinin kapısına dayandığı, her defasında polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Üçüncü kez, evin kapısını kırmaya çalışan Sofiya Karkadım’ın, komşuların çağırdığı polis ekibi tarafından yine gözaltına alındığı belirtildi.
Hiçbir zaman Garnett’e zarar vermediğini savunan Karkadım, eski sevgilisinin kendisine yaklaşma yasağı kararı çıkarttığını anlattı.
Ukraynalı kadına sığınma hakkı veren vizenin birkaç hafta sonra biteceğini dile getiren Garnett, kadının ülkesinde daha güvende olacağı umudunu dile getirerek, “Vizesi bitmek üzere ve bu ülkede hiçbir şeyi yok. Artık birlikte değiliz, burada kalması için bir neden yok” dedi.