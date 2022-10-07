https://sputniknews.com.tr/20221007/abdye-ait-ucak-gemisi-girit-adasina-demirledi-1062079365.html

ABD'ye ait uçak gemisi Girit Adası'na demirledi

ABD'ye ait uçak gemisi Girit Adası'na demirledi

Amerikan uçak gemisi USS George H.W. Bush, Yunanistan'ın Girit Adası'na demirledi. ABD'nin Atina Büyükelçiliği, bilgiyi "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan... 07.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-07T17:12+0300

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dünya

uss george h.w. bush

yunanistan

abd

girit adası

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ABD, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda üssüne 90 uçak ve helikopter taşıyabilen USS George H.W. Bush'u gönderdi.Suda askeri limanına demirleyen USS George H.W. Bush'un mürettebatı, 'İntikamcılar Takımı' olarak anılıyor.ABD'nin Atina Büyükelçiliği, konuya ilişkin paylaşımında George H.W. Bush uçak gemisinden çekilen fotoğraflara yer vererek, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü" notunu düştü.NATO'nun Doğu Akdeniz'deki en büyük üssüBununla birlikte Souda Körfezi'nde bulunan Girit Deniz Üssü, Güney Avrupa'da ve tüm Akdeniz'de büyük uçak gemilerine uygun tek açık deniz limanı olarak öne çıkıyor.ABD Donanması'nın kullandığı diğer benzer üsler, Norfolk, Virginia Deniz Üssü, Washington eyaletindeki Puget Sound Deniz Tersanesi ve Dubai'deki deniz üssü.Ayrıca üs, Yunan Donanması'nın ikinci en büyük üssü ve NATO'nun da Doğu Akdeniz'deki NATO en büyük ve en önemli deniz üssü olarak biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-disislerinden-yunan-adalarindaki-abd-zirhli-araclari-sorusuna-yanit-amerikan-cikarlarina-uygun-1061749745.html

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