https://sputniknews.com.tr/20221007/abdye-ait-ucak-gemisi-girit-adasina-demirledi-1062079365.html
ABD'ye ait uçak gemisi Girit Adası'na demirledi
ABD'ye ait uçak gemisi Girit Adası'na demirledi
Amerikan uçak gemisi USS George H.W. Bush, Yunanistan'ın Girit Adası'na demirledi. ABD'nin Atina Büyükelçiliği, bilgiyi "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan... 07.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-07T17:12+0300
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dünya
uss george h.w. bush
yunanistan
abd
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ABD, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda üssüne 90 uçak ve helikopter taşıyabilen USS George H.W. Bush'u gönderdi.Suda askeri limanına demirleyen USS George H.W. Bush'un mürettebatı, 'İntikamcılar Takımı' olarak anılıyor.ABD'nin Atina Büyükelçiliği, konuya ilişkin paylaşımında George H.W. Bush uçak gemisinden çekilen fotoğraflara yer vererek, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü" notunu düştü.NATO'nun Doğu Akdeniz'deki en büyük üssüBununla birlikte Souda Körfezi'nde bulunan Girit Deniz Üssü, Güney Avrupa'da ve tüm Akdeniz'de büyük uçak gemilerine uygun tek açık deniz limanı olarak öne çıkıyor.ABD Donanması'nın kullandığı diğer benzer üsler, Norfolk, Virginia Deniz Üssü, Washington eyaletindeki Puget Sound Deniz Tersanesi ve Dubai'deki deniz üssü.Ayrıca üs, Yunan Donanması'nın ikinci en büyük üssü ve NATO'nun da Doğu Akdeniz'deki NATO en büyük ve en önemli deniz üssü olarak biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/abd-disislerinden-yunan-adalarindaki-abd-zirhli-araclari-sorusuna-yanit-amerikan-cikarlarina-uygun-1061749745.html
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uss george h.w. bush, yunanistan, abd, girit adası
uss george h.w. bush, yunanistan, abd, girit adası
ABD'ye ait uçak gemisi Girit Adası'na demirledi
17:12 07.10.2022 (güncellendi: 17:15 07.10.2022) Abone ol
Amerikan uçak gemisi USS George H.W. Bush, Yunanistan'ın Girit Adası'na demirledi. ABD'nin Atina Büyükelçiliği, bilgiyi "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü" notuyla paylaştı.
ABD, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda üssüne 90 uçak ve helikopter taşıyabilen USS George H.W. Bush'u gönderdi.
Suda askeri limanına demirleyen USS George H.W. Bush'un mürettebatı, 'İntikamcılar Takımı' olarak anılıyor.
ABD'nin Atina Büyükelçiliği, konuya ilişkin paylaşımında George H.W. Bush uçak gemisinden çekilen fotoğraflara yer vererek, "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü" notunu düştü.
NATO'nun Doğu Akdeniz'deki en büyük üssü
Bununla birlikte Souda Körfezi'nde bulunan Girit Deniz Üssü, Güney Avrupa'da ve tüm Akdeniz'de büyük uçak gemilerine uygun tek açık deniz limanı olarak öne çıkıyor.
ABD Donanması'nın kullandığı diğer benzer üsler, Norfolk, Virginia Deniz Üssü, Washington eyaletindeki Puget Sound Deniz Tersanesi ve Dubai'deki deniz üssü.
Ayrıca üs, Yunan Donanması'nın ikinci en büyük üssü ve NATO'nun da Doğu Akdeniz'deki NATO en büyük ve en önemli deniz üssü olarak biliniyor.