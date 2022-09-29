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ABD Dışişleri'nden Yunan adalarındaki ABD zırhlı araçları sorusuna yanıt: Amerikan çıkarlarına uygun
ABD Dışişleri'nden Yunan adalarındaki ABD zırhlı araçları sorusuna yanıt: Amerikan çıkarlarına uygun
Basın toplantısında AA ve AP muhabirlerinin çifte kıskacı sonucu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan'a muamelede çifte standart... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-29T11:36+0300
2022-09-29T11:36+0300
dünya
ned price
abd
abd dışişleri bakanlığı
yunanistan
türkiye
associated press (ap)
anadolu ajansı (aa)
ege adaları
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Yunanistan'ın ABD menşeli silahları Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip Ege adalarına çıkarmasına ilişkin ABD’ye yönelttiği protesto ile ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanım koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti. Price, bu konuda ABD menfaatlerinin esas alındığı savunmasını yaptı. Price'ın ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını söylemesi üzerine, AA muhabiri, “Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu” sorusunu yöneltti."Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz" yanıtını veren Price, ABD’nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu anlattı.Bunun üzerine AP muhabiri, “Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400’leri konuşlandırmayın diyorsunuz” sorusunu sordu.Price'ın "Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik" yanıtına, AP muhabiri, “O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu: ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı" sorusunu yöneltti. Soruya yanıt veremeyen Price, 'her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini, ama bazı uç örneklerin sonuçları olacağından' söz etti.AA muhabirinin “Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz” sorusu üzerine Price şu yanıtı verdi:“Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur.”
yunanistan
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ned price, abd, abd dışişleri bakanlığı, yunanistan, türkiye, associated press (ap), anadolu ajansı (aa), ege adaları
ned price, abd, abd dışişleri bakanlığı, yunanistan, türkiye, associated press (ap), anadolu ajansı (aa), ege adaları

ABD Dışişleri'nden Yunan adalarındaki ABD zırhlı araçları sorusuna yanıt: Amerikan çıkarlarına uygun

11:36 29.09.2022
© AFP 2022 / ANDREW HARNIKNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / ANDREW HARNIK
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Basın toplantısında AA ve AP muhabirlerinin çifte kıskacı sonucu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ile Yunanistan'a muamelede çifte standart uyguladıklarını kabul edip bunu ABD'nin çıkarlarıyla gerekçelendirdi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Yunanistan'ın ABD menşeli silahları Gayri Askeri Statüye (GAS) sahip Ege adalarına çıkarmasına ilişkin ABD’ye yönelttiği protesto ile ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, Yunanistan ile Türkiye'ye Amerikan silahlarının kullanım koşulları konusunda çifte standart uyguladıklarını kabul etti. Price, bu konuda ABD menfaatlerinin esas alındığı savunmasını yaptı.
Price'ın ülkelerin kendi silahlarını nasıl konuşlandıracakları konusunda yorum yapmayacağını söylemesi üzerine, AA muhabiri, “Her silah tedarikinde kullanım koşulları olduğunu biliyoruz. Yunanistan’ın uluslararası anlaşmaları ihlal etmek üzere kullandığı ABD ekipmanı konusunda herhangi bir koşul yok mu” sorusunu yöneltti.
"Dünya çapında müttefik ve ortaklarımıza sağladığımız güvenlik yardımlarını, silah sistemleri tedarikini her zaman yakından izliyoruz" yanıtını veren Price, ABD’nin ortaklara başta terörle mücadele olmak üzere ortak sınamalar ve ortak tehditlere karşı silah tedariki yaptığını, sağlanan silahlara yönelik sürekli bir değerlendirme süreci olduğunu anlattı.
Bunun üzerine AP muhabiri, “Silahlarını nereye konuşlandıracağı ülkelere kalmış bir şey ise Türklere neden S-400’leri konuşlandırmayın diyorsunuz” sorusunu sordu.
Price'ın "Bunun sonuçlarının olacağını da açıkça ilettik" yanıtına, AP muhabiri, “O zaman bunun akabinde gelecek mantıklı soru şu: ABD silahları (Yunanistan tarafından) ihlalde kullanılıyor. Bunun sonuçları olacak mı" sorusunu yöneltti.
Soruya yanıt veremeyen Price, 'her ülkenin kendi tercihini yapabileceğini, ama bazı uç örneklerin sonuçları olacağından' söz etti.
AA muhabirinin “Kullanım koşulları bir ortağa uygulanıp diğerine uygulanmıyorsa, burada standart nedir? Bu koşulların standart mı çifte standart mı olduğunu nasıl takip edeceğiz” sorusu üzerine Price şu yanıtı verdi:
“Uyguladığımız standart Amerikan ulusal menfaatlerine uygun olan neyse odur.”
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