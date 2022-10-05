https://sputniknews.com.tr/20221005/slovenya-escinsel-ciftlerin-evlenip-evlat-edinmesinin-yasallastigi-ilk-dogu-avrupa-ulkesi-oldu-1061992691.html

Slovenya, eşcinsel çiftlerin evlenip evlat edinmesinin yasallaştığı ilk Doğu Avrupa ülkesi oldu

Slovenya, eşcinsel çiftlerin evlenip evlat edinmesinin yasallaştığı ilk Doğu Avrupa ülkesi oldu

Doğu Avrupa'da eşcinsel çiftlere diğer çiftlerle aynı hakları veren ilk ülke Slovenya oldu. Eşcinsel çiftlerin resmen evlenmesi ve evlat edinmesinin... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T16:06+0300

2022-10-05T16:06+0300

2022-10-05T16:32+0300

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evlat edinme

yasallaştırma

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Slovenya'da eşcinsel çiftlerin resmen evlenip çocuk evlat edinmesi, Anayasa Mahkemesi'nin temmuz ayında bu yönde verdiği kararı parlamentonun dün verdiği onayın takip etmesiyle yasallaştı. Anayasa Mahkemesi, evliliği kadın ve erkeğin birleşmesi olarak tanımlayıp sadece heteroseksüel çiftlere evlat edinme hakkı veren önceki yasanın 'eşcinsel çiftlere karşı ayrımcılık yaptığına' hükmetmişti. Tartışmalı maddeleri askıya alarak eşcinsel çiftlere evlenme ve evlat edinme hakkı tanıyan mahkeme, parlamentoya 6 ay içinde yasayı değiştirmesi talimatı vermişti. Yasa değişikliği parlamentoda 29 aleyhte ve 1 çekimser oya karşı 48 lehte oyla kabul edildi.Devlet Bakanı Simon Maljevac, parlamentoya hitabında, "Bu değişikliklerle, farklılıkların ayrımcılığa yol açmaması gerektiğini belirtiyoruz. Eşcinsel çiftlerin uzun zaman önce sahip olmaları gereken haklarını tanıyoruz" dedi. Anamuhalefetteki muhafazakar eğilimli Sloven Demokrat Partisi (SDS) ise mahkemenin kararını eleştirip 'doğa yasalarına aykırı' olduğunu söylediği değişikliklere karşı çıkmak için binlerce kişinin katıldığı çok sayıda miting düzenledi.SDS'nin meclis grubu başkanı Alenka Jeraj, milletvekillerine hitabında, "Evlat edinme, çocuk sahibi olmak isteyen (eşcinsel) çiftlerin haklarıyla ilgili değil, çocuklara yardım etmekle ilgili bir meseledir" görüşünü dile getirdi. Jeraj, "En iyi baba bile bir annenin ve hiçbir anne bir babanın yerini alamaz" dedi.Avrupa'da toplam 18 ülke, eşcinsel evliliği yasallaştırdı ve bunların çoğu, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine de izin verdi.Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Karadağ, Güney Kıbrıs, Estonya, Yunanistan, Macaristan ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkeleri, eşcinsel çiftler için medeni birliktelik sürecini açtı, ancak resmen evlenmelerine izin vermedi.Doğu Avrupa ülkelerinin çoğu, eşcinsel çiftler için ne medeni birlikteliği ne de resmi evliliği yasallaştırdı.Yugoslavya'nın dağılmasından doğan ülkelerden AB üyesi Slovenya, komşularının çoğu medeni birlikteliklere veya eşcinsel evliliklere izin vermediğinden, Avrupa'da bu reformu onaylayan ilk eski komünist ülke oldu.2015'te parlamentonun evlilikte eşitliği onaylamasına rağmen, Slovenyalıların üçte ikisi, referandumda eşcinsel evliliğe açık ara hayır oyu vermişti. AB üyesi Macaristan'da çocukların önünde eşcinsellikten bahsetmeye 2021 yazından beri para cezası kesiliyor.

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