https://sputniknews.com.tr/20220928/kubalilar-referandumda-escinsel-evlilikler-ve--escinsel-ciftlerin-evlat-edinmesine-evet-dedi-1061702889.html

Kübalılar referandumda eşcinsel evlilikler ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine 'evet' dedi

Kübalılar referandumda eşcinsel evlilikler ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesine 'evet' dedi

Küba'da eşcinsel evlilikler ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasallaşması, taşıyıcı gebeliklere izin verilmesi, biyolojik olmayan ebeveynlere daha fazla... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T11:33+0300

2022-09-28T11:33+0300

2022-09-28T11:46+0300

küba

aile

hukuk

yasa

eşcinsel evlilik

evlat edinme

referandum

onay

miguel diaz-canel

dünya

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Küba Ulusal Seçim Konseyi'nin dünkü açıklamasında, yeni aile yasasının yüzde 33.1 oranında aleyhte oya karşı yüzde 66.9 oranında lehte oyla onaylandığı, ancak birkaç yerden oy geri dönüşlerinin sayılmaya devam edildiği belirtildi. 2018'de Küba Devlet Başkanı, 2021'de Küba Komünist Partisi Merkez Komite Birinci Sekreteri seçilen Miguel Díaz-Canel, "Aşk artık yasadır'' tweeti atarak referandum sonucunu kutladı.Küba meclisinin ardından halk oylamasıyla da onaylanmasının, 'hayat planlarını gerçekleştirmek için bu yasayı beklemiş çeşitli Kübalı nesillere borç ödemek anlamına geldiğini' dile getiren Diaz-Canel, "Bugünden itibaren daha iyi bir ulus olacağız" dedi.400'den fazla maddesi olan yeni aile hukuku yasası, eşcinsel evlilikler ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasallaşmasının yanısıra taşıyıcı gebeliklere, büyükanne ve büyükbabalar için torunlarla ilgili daha geniş haklara, çocuklar ve büyükanne ve büyükbabalar için hakların yeniden tanımlanmasına, yaşlıların korunmasına ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı önlemlere yer veriyor. Küba Komünist Partisi hükümetinin 79 bin mahalle toplantısıyla bilgilendirme ve reklamlarla yoğun destek kampanyası düzenlediği yasa, başta Evanjelik Kilisesi olmak üzere dini odakların açıkça sert muhalefetine rağmen, yüzde 69 katılım sağlanan referandumdan yüzde 67 oranında onay aldı. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da aile yasasının halk referandumunda olağanüstü katılımla onaylanmasından dolayı 'Küba halkını kutladı'. Diaz-Canel, Maduro'nun "Ailelerin korunması için devrimci mücadeleyi derinleştirmeye devam eden tarihi bir gün. Büyük Küba!" diyen tweetini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20220926/kubada-escinsel-evlilik-ve-escinsel-ciftlerin-evlat-edinmesinin-yasallasmasi-referandumu-duzenlendi-1061620220.html

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küba, aile, hukuk, yasa, eşcinsel evlilik, evlat edinme, referandum, onay, miguel diaz-canel