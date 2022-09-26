https://sputniknews.com.tr/20220926/kubada-escinsel-evlilik-ve-escinsel-ciftlerin-evlat-edinmesinin-yasallasmasi-referandumu-duzenlendi-1061620220.html

Küba'da eşcinsel evlilikle eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasallaşması referandumu düzenlendi

Küba'da eşcinsel evlilikle eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasallaşması referandumu düzenlendi

Küba Komünist Partisi'nin desteklediği, kiliselerin karşı çıktığı çok kapsamlı yeni aile hukuku yasası için düzenlenen referanduma yüzde 69 katılım sağlandı. 26.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-26T12:06+0300

2022-09-26T12:06+0300

2022-09-26T12:34+0300

dünya

küba

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Küba'da pazar günü eşcinsel evlilik ve eşcinsel çiftlerin evlat edinmesinin yasallaşması, taşıyıcı gebeliklere izin verilmesi ve biyolojik olmayan ebeveynlere daha fazla hak tanınması konusunda dönüm noktası niteliğinde bir referandum düzenlendi. Küba Meclisi'nin onayladığı kapsamlı yasada, büyükanne ve büyükbabalar için torunlarla ilgili daha geniş haklara, yaşlıların korunmasına ve cinsiyetçi şiddetle mücadele önlemleri de yer aldı. Küba'da son dönemde sesi yüksek çıkan Evanjelik Kilisesi gibi dini odakların sıkı muhalefet ettiği 400'den fazla maddeli yeni aile hukuku yasası için Küba'da nadiren gidilen referanduma başvuruldu. 16 yaşın üzerindeki 8 milyondan fazla Kübalı oy kullanmaya çağırıldı. Seçim yetkililerine göre, yaklaşık 6 milyon Kübalının sandığa gitmesiyle katılım yüzde 69'u buldu.Miguel Díaz-Canel Bermúdez'in 2018'de Küba Devlet Başkanı, 2021'de Küba Komünist Partisi Merkez Komite Birinci Sekreterliği görevine seçilmesi sonrası, komünist hükümetin desteklediği öneriyi tanıtmak için bu yılın başından beri 79 binden fazla mahalle toplantısı yapıldı. Katolik ve Evanjelik kilise liderleri ise öneriye karşı çıktı.Kampanyanın son haftasında hükümet, televizyon, radyo ve sosyal medyayı eşitlik yanlısı mesajlarla doldurdu. Devlet Başkanı Diaz-Canel de gösterişli reklam panoları, halk mitingleri ve tweetlerle Kübalıları 'demokrasi lehine evet oyu vermeye' çağırdı. LGBT ile ilgili politikaların son 20 yılda değiştiği Küba'da hükümet, 2019'da eşcinsel evliliği ülkenin yeni anayasasına dahil etmeye çalışmıştı, ancak kiliselerin tepkisi üzerine geri adım atmıştı, bu kez referandum yoluna gitti.Yeni yasanın en büyük destekçilerinden biri, LGBT hakları savunucusu Mariela Castro. Ulusal Seks Eğitimi Merkezi Direktörü Mariela Castro, eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun kızı ve devrim lideri Fidel Castro'nun yeğeni. Diaz-Canel, pazar günü oy atarken "Halkımızın çoğu yasa lehinde oy kullanacak, ancak yine de toplumumuzun bir bütün olarak anlamadığı konular var" dedi.64 yaşındaki seyyar satıcı Miguel Alberto Galindo, lehte oy kullandığını söylerken “Eşcinsellerin herkesle aynı haklara sahip olmasının zamanı geldi" diye ekledi.33 yaşındaki hırdavat dükkanı çalışanı Alejandro Rodriguez, aleyhte oy kullandığını belirtirken “Yasadaki bazı şeyler iyi ama diğerleri kötü. Eşcinsel çiftlere normal ailelerle aynı hakların verilmesini kabul edemem" diye konuştu.Aralık 1958'de komünist devrimle ABD destekli Batista diktatörlüğünün yıkılmasını müteakip Ekim 1960'dan beri ABD'nin ağır yaptırımlarına maruz kalan Küba, koronavirüs pandemisi şartlarında ortaya çıkan hayat pahalılığı ve gıda-ilaç kıtlığının eşliğinde son 30 yılın en kötü ekonomik kriziyle boğuşuyor.

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