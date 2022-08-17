https://sputniknews.com.tr/20220817/1959daki-devrimden-bu-yana-ilk-kuba-yabanci-yatirim-alacak-1060033205.html
1959'daki devrimden bu yana ilk: Küba yabancı yatırım alacak
1959'daki devrimden bu yana ilk: Küba yabancı yatırım alacak
Küba, Fidel Castro'nun 1959 devriminden bu yana ilk kez toptan ve perakende ticarette yabancı yatırıma izin vermeyi planladığını duyurdu. 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T12:56+0300
2022-08-17T12:56+0300
2022-08-17T12:58+0300
dünya
küba
yatırım
sosyalizm
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Küba Ticaret Bakan Yardımcısı Ana Teresita Gonzale, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, ilk kez yabancı yatırımcıların toptancılık veya ortak girişimler yoluyla pazara girmelerine izin verileceğini söyledi.Gonzele'ye göre reformlar, ülkenin üretken olmayan perakende sektöründe verimliliği artırma çabalarını destekleyerek, yabancı şirketlerin devlete ait ve özel işletmelere tedarik sağlayan depo ve arka uç lojistik operasyonlarına yatırım yapmasına izin verecek.Gonzalez ayrıca Küba'nın, yatırımın ülkenin sosyalist ekonomi çerçevesindeki hedeflerine katkıda bulunması ve fiyatları düşürmesi koşuluyla, bazı yabancı yatırımcıların perakende pazarına seçicilerek girmelerine izin vereceğini de sözlerine ekledi.Öte yandan İç Ticaret Bakanı Betsy Diaz Velazquez, devletin perakendedeki hakimiyetini sürdüreceğini, ancak bazı kamu/özel ortak girişimlerine izin vereceğini belirtti.Velazquez, "Halihazırda Küba'da ve müttefik ülkelerde bulunan yabancı yatırımcılara öncelik vereceğiz" diye konuştu.2 yıl süren Kovid-19 salgının ardından Havana yönetimi, toparlanmaya yardımcı olması için iktisadi politikalarda bir dizi değişikliğe ve yeni tedbirlere başvurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220117/peskov-rusyanin-kuba-ve-venezuellaya-fuze-konuslandirma-olasiligini-dislamadi-1052812909.html
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küba, yatırım, sosyalizm
1959'daki devrimden bu yana ilk: Küba yabancı yatırım alacak
12:56 17.08.2022 (güncellendi: 12:58 17.08.2022) Abone ol
Küba, Fidel Castro'nun 1959 devriminden bu yana ilk kez toptan ve perakende ticarette yabancı yatırıma izin vermeyi planladığını duyurdu.
Küba Ticaret Bakan Yardımcısı Ana Teresita Gonzale, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, ilk kez yabancı yatırımcıların toptancılık veya ortak girişimler yoluyla pazara girmelerine izin verileceğini söyledi.
Gonzele'ye göre reformlar, ülkenin üretken olmayan perakende sektöründe verimliliği artırma çabalarını destekleyerek, yabancı şirketlerin devlete ait ve özel işletmelere tedarik sağlayan depo ve arka uç lojistik operasyonlarına yatırım yapmasına izin verecek.
Gonzalez ayrıca Küba'nın, yatırımın ülkenin sosyalist ekonomi çerçevesindeki hedeflerine katkıda bulunması ve fiyatları düşürmesi koşuluyla, bazı yabancı yatırımcıların perakende pazarına seçicilerek girmelerine izin vereceğini de sözlerine ekledi.
Öte yandan İç Ticaret Bakanı Betsy Diaz Velazquez, devletin perakendedeki hakimiyetini sürdüreceğini, ancak bazı kamu/özel ortak girişimlerine izin vereceğini belirtti.
Velazquez, "Halihazırda Küba'da ve müttefik ülkelerde bulunan yabancı yatırımcılara öncelik vereceğiz" diye konuştu.
2 yıl süren Kovid-19 salgının ardından Havana yönetimi, toparlanmaya yardımcı olması için iktisadi politikalarda bir dizi değişikliğe ve yeni tedbirlere başvurmuştu.