https://sputniknews.com.tr/20221005/mehmet-barlas-kilicdaroglu-ikiyuzlu-bir-siyaset-izleyerek-basortusune-yasal-guvence-istiyor-1061976049.html
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu, ikiyüzlü bir siyaset izleyerek başörtüsüne yasal güvence istiyor
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu, ikiyüzlü bir siyaset izleyerek başörtüsüne yasal güvence istiyor
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışını eleştirdi ve "Birçok konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T10:13+0300
2022-10-05T10:13+0300
2022-10-05T10:13+0300
politika
mehmet barlas
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
başörtüsü
başörtüsü yasağı
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'nin başörtüsü konusunda verdiği kanun teklifine yönelik "Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur. Böyle bir yasa gelirse MHP geçmişteki kararının arkasında durur" sözlerine işaret ederek, "Devlet Bahçeli yaptığı tespitler için tebrik ediyoruz. Birçok konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da Kılıçdaroğlu'nun kafası çok karışık. AK Parti'nin başörtüsü konusunda attığı adımlara karşı imza atan, başörtüsünü bir siyasi simge ve bir metre bez parçası olarak gören Kılıçdaroğlu, şimdi ikiyüzlü bir siyaset izleyerek başörtüsüne yasal güvence istiyor" diye yazdı.Yazısında Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü biz özgürleştirdik" sözlerini hatırlatan Barlas, "Bu seçmen Kılıçdaroğlu'nun hangi sözüne itibar etsin ve her şeyden önemlisi neden güvensin. Kılıçdaroğlu'nun tüm çıkışları tutarsızlıklar zinciri gibi görünse de aslında kendi içinde bir tutarlılığı var. CHP lideri tüm çıkışlarında Türkiye aleyhtarlığını ön planda tutmak gibi son derece istikrarlı ve tutarlı bir çizgisi var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221005/hurriyet-yazari-selvi-ak-partide-bir-sizma-mi-var-1061975907.html
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mehmet barlas, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtüsü, başörtüsü yasağı, tbmm
mehmet barlas, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), başörtüsü, başörtüsü yasağı, tbmm
Mehmet Barlas: Kılıçdaroğlu, ikiyüzlü bir siyaset izleyerek başörtüsüne yasal güvence istiyor
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışını eleştirdi ve "Birçok konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da Kılıçdaroğlu'nun kafası çok karışık. Kılıçdaroğlu, ikiyüzlü bir siyaset izleyerek başörtüsüne yasal güvence istiyor" dedi.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'nin başörtüsü konusunda verdiği kanun teklifine yönelik "Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur. Böyle bir yasa gelirse MHP geçmişteki kararının arkasında durur" sözlerine işaret ederek, "Devlet Bahçeli yaptığı tespitler için tebrik ediyoruz. Birçok konuda olduğu gibi başörtüsü konusunda da Kılıçdaroğlu'nun kafası çok karışık. AK Parti'nin başörtüsü konusunda attığı adımlara karşı imza atan, başörtüsünü bir siyasi simge ve bir metre bez parçası olarak gören Kılıçdaroğlu, şimdi ikiyüzlü bir siyaset izleyerek başörtüsüne yasal güvence istiyor" diye yazdı.
Yazısında
Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü biz özgürleştirdik
" sözlerini hatırlatan Barlas, "Bu seçmen Kılıçdaroğlu'nun hangi sözüne itibar etsin ve her şeyden önemlisi neden güvensin. Kılıçdaroğlu'nun tüm çıkışları tutarsızlıklar zinciri gibi görünse de aslında kendi içinde bir tutarlılığı var. CHP lideri tüm çıkışlarında Türkiye aleyhtarlığını ön planda tutmak gibi son derece istikrarlı ve tutarlı bir çizgisi var
" ifadelerini kullandı.