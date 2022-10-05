https://sputniknews.com.tr/20221005/hurriyet-yazari-selvi-ak-partide-bir-sizma-mi-var-1061975907.html
Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti'de bir sızma mı var?
Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti'de bir sızma mı var?
Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili açıklamalarını samimi bulmadığı, bir seçim çalışması olduğu görüşünü ifade etti... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T10:05+0300
2022-10-05T10:05+0300
2022-10-05T10:05+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
başörtüsü
chp
ak parti
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet yazarı Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla ilgili, “Tamamen seçimlere yönelik bir hamle. Bir dönemler seçimlerden önce çarşafa rozet takıp seçimden sonra başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi’ne koşuyorlardı. Bu kez de seçimden önce başörtüsüne özgürlük için kanun teklifi veriyorlar. Yıllarca başörtüsü yasağının bekçiliğini yapan, başörtüsüne serbestlik getiren her düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren CHP’nin, başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunması önemli. Bu Erdoğan’ın bir başarısıdır” görüşlerini ifade etti.“Kulağıma gelen bir kulisi aktarmak istiyorum” diyen Selvi bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti'deki çalışmaların bir istihbarat çalışması ile CHP tarafından öğrenildiğini öne sürdü ve şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221004/chpnin-basortusu-yasa-teklifine-karsi-ak-partinin-anayasal-duzenlemeyi-gundeme-tasimasi-bekleniyor-1061955087.html
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kemal kılıçdaroğlu, başörtüsü, chp, ak parti, recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu, başörtüsü, chp, ak parti, recep tayyip erdoğan
Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti'de bir sızma mı var?
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Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili açıklamalarını samimi bulmadığı, bir seçim çalışması olduğu görüşünü ifade etti. Selvi ayrıca “AK Parti'de sızma mı var?” diye sordu.
Hürriyet yazarı Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla ilgili, “Tamamen seçimlere yönelik bir hamle. Bir dönemler seçimlerden önce çarşafa rozet takıp seçimden sonra başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi’ne koşuyorlardı. Bu kez de seçimden önce başörtüsüne özgürlük için kanun teklifi veriyorlar. Yıllarca başörtüsü yasağının bekçiliğini yapan, başörtüsüne serbestlik getiren her düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren CHP’nin, başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunması önemli. Bu Erdoğan’ın bir başarısıdır” görüşlerini ifade etti.
“Kulağıma gelen bir kulisi aktarmak istiyorum
” diyen Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
AK Parti'deki çalışmaların bir istihbarat çalışması ile CHP tarafından öğrenildiğini öne sürdü ve şöyle devam etti:
“Son dönemlerde başörtüsüyle ilgili iki olay yaşandı. Biri Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayınladığı bir iç emirle başörtüsüne yasak getirdi. İstanbul’da ise üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, staj için yönlendirildiği koleje, başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti. Bu iki gelişme üzerine AK Parti’de, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeyi güvence altına almak için bir düzenleme yapalım arayışı başladı. AK Parti yetkililerinin bir kısmı, 'Yasal düzenlemeye gerek yok. Başınızı açacaksınız diye bir düzenleme yapılması doğru olmadığı gibi başınızı örtebileceksiniz diye düzenleme yapılmasına da gerek yoktur' görüşünü savundu. Bazı üyeler ise yasal düzenlemenin gerekli olduğu görüşünde ısrar etti. Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti’de bu yönde bir çalışma yürütüldüğü yönünde bir istihbarat alması üzerine gece yarısı bu açıklamayı yaptığı söyleniyor.”