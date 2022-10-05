https://sputniknews.com.tr/20221005/hurriyet-yazari-selvi-ak-partide-bir-sizma-mi-var-1061975907.html

Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti'de bir sızma mı var?

Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti'de bir sızma mı var?

Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili açıklamalarını samimi bulmadığı, bir seçim çalışması olduğu görüşünü ifade etti... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T10:05+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

başörtüsü

chp

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Hürriyet yazarı Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla ilgili, “Tamamen seçimlere yönelik bir hamle. Bir dönemler seçimlerden önce çarşafa rozet takıp seçimden sonra başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi’ne koşuyorlardı. Bu kez de seçimden önce başörtüsüne özgürlük için kanun teklifi veriyorlar. Yıllarca başörtüsü yasağının bekçiliğini yapan, başörtüsüne serbestlik getiren her düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren CHP’nin, başörtüsüyle ilgili yasa teklifi sunması önemli. Bu Erdoğan’ın bir başarısıdır” görüşlerini ifade etti.“Kulağıma gelen bir kulisi aktarmak istiyorum” diyen Selvi bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti'deki çalışmaların bir istihbarat çalışması ile CHP tarafından öğrenildiğini öne sürdü ve şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221004/chpnin-basortusu-yasa-teklifine-karsi-ak-partinin-anayasal-duzenlemeyi-gundeme-tasimasi-bekleniyor-1061955087.html

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kemal kılıçdaroğlu, başörtüsü, chp, ak parti, recep tayyip erdoğan