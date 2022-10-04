https://sputniknews.com.tr/20221004/chpnin-basortusu-yasa-teklifine-karsi-ak-partinin-anayasal-duzenlemeyi-gundeme-tasimasi-bekleniyor-1061955087.html

CHP’nin başörtüsü yasa teklifine karşı AK Parti’nin Anayasal düzenlemeyi gündeme taşıması bekleniyor

CHP’nin başörtüsü yasa teklifine karşı AK Parti’nin Anayasal düzenlemeyi gündeme taşıması bekleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine CHP 'başörtüsü' yasa teklifi verdi. AK Parti’nin bu adıma karşı, başörtüsü konusunda Anayasal... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T18:28+0300

2022-10-04T18:28+0300

2022-10-04T18:30+0300

chp

başörtüsü

ak parti

türkiye

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CHP’nin meclis başkanlığına sunduğu teklifte “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” önerisi yer aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yasa düzenlemesinin verileceğini bir gün önce sosyal medya hesabından duyurdu. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin MYK toplantısı sonrası, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TBMM’ye 'başörtüsü' teklifi vereceklerini açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na 'rest çekeceği' öğrenildi. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na, “Eğer samimiysen gelin, birlikte türban serbestisini anayasaya ekleyelim” çağrısını yapacağı ifade edilirken, Erdoğan’ın konuşması sonrasında da AK Parti’nin meclise anayasa değişiklik önerisi vermesi bekleniyor.

türkiye

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2022

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chp, başörtüsü, ak parti