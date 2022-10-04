https://sputniknews.com.tr/20221004/chpnin-basortusu-yasa-teklifine-karsi-ak-partinin-anayasal-duzenlemeyi-gundeme-tasimasi-bekleniyor-1061955087.html
CHP’nin başörtüsü yasa teklifine karşı AK Parti’nin Anayasal düzenlemeyi gündeme taşıması bekleniyor
CHP’nin başörtüsü yasa teklifine karşı AK Parti’nin Anayasal düzenlemeyi gündeme taşıması bekleniyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine CHP 'başörtüsü' yasa teklifi verdi. AK Parti’nin bu adıma karşı, başörtüsü konusunda Anayasal... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T18:28+0300
2022-10-04T18:28+0300
2022-10-04T18:30+0300
chp
başörtüsü
ak parti
türkiye
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CHP’nin meclis başkanlığına sunduğu teklifte “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” önerisi yer aldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yasa düzenlemesinin verileceğini bir gün önce sosyal medya hesabından duyurdu. Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin MYK toplantısı sonrası, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TBMM’ye 'başörtüsü' teklifi vereceklerini açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na 'rest çekeceği' öğrenildi. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na, “Eğer samimiysen gelin, birlikte türban serbestisini anayasaya ekleyelim” çağrısını yapacağı ifade edilirken, Erdoğan’ın konuşması sonrasında da AK Parti’nin meclise anayasa değişiklik önerisi vermesi bekleniyor.
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Osman Nuri Cerit
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chp, başörtüsü, ak parti
CHP’nin başörtüsü yasa teklifine karşı AK Parti’nin Anayasal düzenlemeyi gündeme taşıması bekleniyor
18:28 04.10.2022 (güncellendi: 18:30 04.10.2022) Abone ol
Özel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine CHP 'başörtüsü' yasa teklifi verdi. AK Parti’nin bu adıma karşı, başörtüsü konusunda Anayasal düzenlemeyi gündeme getirmesi bekleniyor. Değişiklik önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında açıklaması planlanıyor.
CHP’nin meclis başkanlığına sunduğu teklifte “Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz” önerisi yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yasa düzenlemesinin verileceğini bir gün önce sosyal medya hesabından duyurdu.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin MYK toplantısı sonrası, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TBMM’ye 'başörtüsü' teklifi vereceklerini açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla bir araya geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na 'rest çekeceği' öğrenildi. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na, “Eğer samimiysen gelin, birlikte türban serbestisini anayasaya ekleyelim” çağrısını yapacağı ifade edilirken, Erdoğan’ın konuşması sonrasında da AK Parti’nin meclise anayasa değişiklik önerisi vermesi bekleniyor.