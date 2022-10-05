https://sputniknews.com.tr/20221005/ab-itiraz-etti-turkiye-ve-libya-anlasti-zamanlama-onemli-batidan-guvenlik-tehdidi-hissediliyor-1061974472.html

AB itiraz etti, Türkiye ve Libya anlaştı: ‘Zamanlama önemli, Batı’dan güvenlik tehdidi hissediliyor’

AB itiraz etti, Türkiye ve Libya anlaştı: ‘Zamanlama önemli, Batı’dan güvenlik tehdidi hissediliyor’

Türkiye ile Libya arasında petrol, gaz ve hidrokarbon da dahil olmak üzere birçok konuda işbirliği mutabakatı imzalandı. Konuyu Sputnik’e değerlendiren... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T09:55+0300

2022-10-05T09:55+0300

2022-10-05T10:06+0300

libya

türkiye

yunanistan

avrupa birliği

görüş

mısır

mutabakat

doğalgaz

petrol

hidrokarbon

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Türkiye ve Libya'nın Trablus hükümeti arasında imzalanan anlaşma sonrasında Doğu Akdeniz meselesi tekrar gündeme geldi. 3 Ekim’de iki ülke arasında, başta petrol ve hidrokarbon olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini öngören Mutabakat Zaptı’nı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de aralarında bulunduğu heyetle birlikte imzalandı. Anlaşmaların detayları henüz açıklanmasa da taraflar arasında enerji konusunda atılan imzaların, hem karada hem denizdeki yetki alanlarında birlikte araştırma, sondaj gibi iş birliğine gidilmesinin hedeflendiğine dikkat çekildi. Daha önce de, Rusya’nın Donbass operasyonu sonrasında Avrupa’nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımlar nedeni ile Batı’da enerji krizinin yaşanması, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri Afrika ile masaya oturmaya yönlendirmişti.Türkiye: Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yokturLibya’nın Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ,Türk heyetini ağırlamaktan ve ziyaret esnasında imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyetini ifade ederek “Halkımızın dostluğunu isteyen ve ülkemizin birliğine saygı duyanlar hoş geldi, savaşı ve bölünmeyi destekleyenler değil” uyarısında bulundu. Dibeybe’nin açıklamalarını destekleyen Çavuşoğlu, daha önce iki ülke arasında 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarına yönelik anlaşmaya itiraz edenlerle ilgili olarak “Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur” dedi.Yunanistan: Bu adımlara ikili düzeyde, Avrupa Birliği'nde ve NATO'da tepki verilecektirMutabakatın taraflarının uyarılarına karşın, başta Yunanistan ve Mısır olmak üzere Avrupa Birliği’den (AB) de söz konusu anlaşmaya yönelik tepki gecikmedi. Bu çerçevede uygulanan herhangi bir ‘söz veya eylemin’ fiilen ‘gayrimeşru’ olacağını ifade eden ve özellikle hidrokarbon alanında atılan imzanın çok yakından takip edildiğini belirten Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Bu adımlara ikili düzeyde, Avrupa Birliği'nde ve NATO'da tepki verilecektir" açıklamasında bulundu. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile telefonda görüşerek Trablus merkezli hükümetin herhangi bir uluslararası anlaşma ya da mutabakat zaptını imzalama yetkisine sahip olmadığını vurguladı. Ayrıca İkilinin konu ile ilgili olarak 9 Ekim’de bir araya gelmesi bekleniyor.Yunanistan ve Mısır tarafından gelen açıklamalarından kısa bir süre sonra AB de harekete geçti. Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano’dan gelen açıklamada Avrupa Komisyonu’nun mutabakatın yasallığının kabul edilmediği ve deniz hukukunu ihlal ettiği söylenirken, Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise, “AB, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı değildir” diyerek, ‘hem AB’yi hem de AB’ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya davet ettiğinin’ altını çizdi.İmzalanan mutabakat ile Libya ve Türkiye arasında gelişen ilişkiler ve bunun Doğu Akdeniz’deki stratejik önemini ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Koordinatörü Dr. Barış Hasan Sputnik’e anlattı.‘Yunanistan'ın konuyu hukuk zemininden çekmesi karşı argüman ve strateji geliştirecek bir pozisyonda olmadığını gösteriyor’Türkiye'nin daha önce Libya ile yapmış olduğu deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının hatırlanması gerektiğine dikkat çeken Hasan şunları aktardı:‘Türkiye’nin deniz yetki alanları içerisinde daha aktif olarak görülmesi ve kararlılığını sergilemesi gerekiyor’Türkiye'nin kararlılığını sahadaki uygulamalarıyla da göstermesi gerektiğine dikkat çeken Hasan, “Örneğin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları çok uzun zamandır durmuş durumda. Sadece Antalya Körfezi içinde birtakım çalışmalar yapılıyor. Ancak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları içerisinde yani Batı’da 26. boylama boylama kadar olan alan içerisinde daha aktif olarak görülmesi ve kararlılığını sergilemesi gerekiyor” dedi.‘Libya'daki enerji kaynaklarının bir miktarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması söz konusu olabilir’Türkiye ve Libya arasındaki anlaşmanın bir de enerji boyutu olduğunun altını çizen Hasan, “Enerji bağlamında da bir jeopolitik önemi var ama bu ikincil bir önem. Avrupa enerji krizine girdiğinden bu yana başta Azerbaycan olmak üzere alternatif ülkelerden enerji, tedarik arayışına girdi. Libya'daki enerji kaynaklarının bir miktarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması söz konusu olabilir ama şunu unutmamak lazım; Türkiye enerjinin Avrupa'ya taşınması konusunda koridor bir ülke. O yüzden bunun çok belirleyici bir sonucu olacağını düşünmüyorum. Bu son anlaşma enerji tedariki açısından Avrupa'ya ancak ikinci dönemde bir sonuç doğurabilir” şeklinde konuştu.‘Türkiye Batı’dan bir güvenlik tehdidi hissediyor ve bunu uygulamaları ile politikasına yansıtıyor’Mutabakat sonrasında dikkat çekilmesi gereken asıl sonucun jeopolitik olduğuna değinen Hasan, “Zamanlaması oldukça önemli. Çünkü artık çok açık bir şekilde Türkiye, Batı’dan bir güvenlik tehdidi hissediyor ve biz, Türkiye'deki karar alıcıların Batı’dan hissettikleri bu güvenlik tehdidini uygulamalarına ve politika üretme süreçlerine yansıttıklarını görüyoruz. Libya ile yapılan son anlaşmada bu olumlu bir yansıma” dedi ve ekledi:‘Yunanistan'daki tahkimatın Rusya yönelik olduğu söyleniyordu ama Libya ile yapılan anlaşma, Ankara’nın bunu inandırıcı bulunmadığını gösteriyor’‘Bu anlaşma ile Mısır, Türkiye politikasını tekrar bir gözden geçirebilir’Türkiye ve Afrika ilişkilerine bakıldığında bu anlaşmanın Mısır ile olan sürece etki edebileceğini belirten Hasan, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220921/gurdeniz-kiskirtmalar-surerse-ukraynada-oldugu-gibi-yunan-ve-rum-halki-da-abd-icin-kan-dokebilir-1061457378.html

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Selin Uludağ https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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