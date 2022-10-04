https://sputniknews.com.tr/20221004/yunanistan-ile-misir-disisleri-bakanlari-turkiye-libya-mutabakatini-gorusecek-1061929590.html

Yunanistan ile Mısır dışişleri bakanları Türkiye-Libya mutabakatını görüşecek

Yunanistan ile Mısır dışişleri bakanları Türkiye-Libya mutabakatını görüşecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin Türkiye ile Libya'nın Ulusal Birlik Hükümeti arasındaki mutabakat muhtırasını... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

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anlaşma

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Kathimerini gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, Dendias'ın bu pazar günü istişareler için Kahire'yi ziyaret ederek Şukri ile bir araya geleceğini söyledi.Bakanlar, dün Libya'nın Trablus hükümetinin pazartesi günü Türkiye ile deniz alanlarında potansiyel enerji araştırmalarını içeren bir dizi ön anlaşma imzalamasının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dendias ayrıca, 'Libya'daki son gelişmeleri tartışmak' için ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis ile bir araya geldi.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan, Libya'daki gelişmeleri ve özellikle Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile Türkiye arasında hidrokarbon alanında 'işbirliği mutabakatı' imzalanmasını çok yakından takip ediyor. Yunanistan, Uluslararası Deniz Hukuku'na tam saygı göstererek, tüm yasal yollarla savunmayı amaçladığı alanda egemenlik haklarına sahiptir" denildi.Bakanlık, münhasır ekonomik bölgesini Mısır ile sınırladığını da sözlerine ekledi.Öte yandan ikili bir anlaşmanın olmaması durumunda kıta sahanlığı haklarının medyan çizgi ile tanımlandığı kaydedilen açıklamada, 2019'da Ankara'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı anlaşma da 'geçersiz' olarak nitelendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-cavusoglu-libya-ile-gaz-alaninda-da-bir-mutabakat-muhtirasini-imzaliyoruz-1061900806.html

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