Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-cavusoglu-libya-ile-gaz-alaninda-da-bir-mutabakat-muhtirasini-imzaliyoruz-1061900806.html
Bakan Çavuşoğlu: Libya ile gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalıyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Libya ile gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "Bugün inşallah gaz alanında da... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:33+0300
2022-10-03T16:35+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058774184_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_d6fc20188d09a9e7d531c70106e408bc.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya geldi.Türk heyet, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya’ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus’tayız" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Bundan sonra daLibya'nın yanında olacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Doğusu ile Batı ile Libya bizim için çok önemlidir. Libya'da tüm kesimlerle görüşüyoruzİki tane anlaşma imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyor. Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz.Bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik iş birliği konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz. Deniz yetki alanlarında mutabakat sağlandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058774184_147:0:1011:648_1920x0_80_0_0_0cf2864eb6d25355134451241ee80d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı

Bakan Çavuşoğlu: Libya ile gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalıyoruz

15:33 03.10.2022 (güncellendi: 16:35 03.10.2022)
© AA15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamu kurumlarındaki FETÖ üyelerinin çıkarılmasıyla personel sayısının azaldığını ancak içeride ve yurt dışında güç kazanıldığını söyledi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Alanya’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamu kurumlarındaki FETÖ üyelerinin çıkarılmasıyla personel sayısının azaldığını ancak içeride ve yurt dışında güç kazanıldığını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya geldi.
Türk heyet, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya’ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus’tayız" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bundan sonra daLibya'nın yanında olacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Doğusu ile Batı ile Libya bizim için çok önemlidir. Libya'da tüm kesimlerle görüşüyoruz
İki tane anlaşma imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyor. Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz.
Bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik iş birliği konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz. Deniz yetki alanlarında mutabakat sağlandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала