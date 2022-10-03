https://sputniknews.com.tr/20221003/bakan-cavusoglu-libya-ile-gaz-alaninda-da-bir-mutabakat-muhtirasini-imzaliyoruz-1061900806.html
Bakan Çavuşoğlu: Libya ile gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalıyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Libya ile gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "Bugün inşallah gaz alanında da... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T15:33+0300
2022-10-03T15:33+0300
2022-10-03T16:35+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya geldi.Türk heyet, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya’ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus’tayız" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Bundan sonra daLibya'nın yanında olacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Doğusu ile Batı ile Libya bizim için çok önemlidir. Libya'da tüm kesimlerle görüşüyoruzİki tane anlaşma imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyor. Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz.Bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik iş birliği konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz. Deniz yetki alanlarında mutabakat sağlandı.
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanlığı
Bakan Çavuşoğlu: Libya ile gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalıyoruz
15:33 03.10.2022 (güncellendi: 16:35 03.10.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını belirterek, "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya geldi.
Türk heyet, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Libya’ya ve Libyalı kardeşlerimize desteğimizi yinelemek ve temaslarda bulunmak üzere geniş bir heyetle Trablus’tayız" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Bundan sonra daLibya'nın yanında olacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Doğusu ile Batı ile Libya bizim için çok önemlidir. Libya'da tüm kesimlerle görüşüyoruz
İki tane anlaşma imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyor. Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz.
Bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik iş birliği konseyi toplantısında imzalamayı düşünüyoruz. Deniz yetki alanlarında mutabakat sağlandı.