https://sputniknews.com.tr/20221004/rusya-danimarkanin-kuzey-akim-olayiyla-ilgili-durusu-cirkin-ve-gayri-mesru-1061964995.html

Rusya: Danimarka’nın Kuzey Akım olayıyla ilgili duruşu çirkin ve gayri meşru

Rusya: Danimarka’nın Kuzey Akım olayıyla ilgili duruşu çirkin ve gayri meşru

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Danimarka’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili duruşunun çirkin ve gayri meşru... 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T22:47+0300

2022-10-04T22:47+0300

2022-10-04T22:47+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

danimarka

doğalgaz

kuzey akım-1

kuzey akım-2

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Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Münhasır ekonomik bölgesinde, Bornholm Adası yakınında, 26 Eylül gecesi sabotajın yaşandığı Danimarka’nın yönetimi, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarındaki patlamalarla ilgili çirkin ve gayri meşru duruş sergiliyor” ifadesini kullandı.Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod’un, “New York’taki temsilcilerine, Rusya’nın 30 Eylül’de topladığı ve söz konusu durumun görüldüğü BM Güvenlik Konseyi özel toplantısında katılmama emrini verdiğini” anımsatan Zaharova, Kofod’un, Rusya’yı, “sabotajla ilgili tartışmalara rota çizme ve dikkatleri Ukrayna’dan yana çekmeye çalışmakla” suçladığını belirtti.Danimarkalı bakanın Rusya’yı, doğalgaz boru hatlarındaki patlamada Batı’nın eli olduğu yönündeki yalan bilgi yaymakla suçladığını yazan Zaharova, Kofod’un ayrıca Rusya’nın sabotajla ilgili soruşturmaya ve sorumluları tespit etmeye katılımını reddetmede kararlı olduklarını açıkladığını kaydetti.Rusya’nın sadece başta ABD, yabancı ülkelerin bu boru hatlarını imha etmeye ilgi duyduğunu gösteren deliller ve üst düzeyde yapılan açıklamalardan alıntılar sunduğunun altını çizen Zaharova, eski Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorsky’nin sosyal medyada, patlamaların ardından ABD’ye teşekkür ettiğini anımsattı.Amerikalı uzmanların da bu olayda ABD gizli servislerinin eli olduğu yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çeken Zaharova, boru hatlarının geçtiği deniz bölgesinde NATO üyesi Danimarka ve Polonya’nın kontrolünde olduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221004/eski-pentagon-danismani-kuzey-akim-sabotajlarinin-ardinda-abd-ve-ingiltere-var-1061952240.html

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rusya, danimarka, doğalgaz, kuzey akım-1, kuzey akım-2