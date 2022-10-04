https://sputniknews.com.tr/20221004/eski-pentagon-danismani-kuzey-akim-sabotajlarinin-ardinda-abd-ve-ingiltere-var-1061952240.html
Eski Pentagon danışmanı: Kuzey Akım sabotajlarının ardında ABD ve İngiltere var
Eski Pentagon danışmanı: Kuzey Akım sabotajlarının ardında ABD ve İngiltere var
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı ve emekli albay Douglas Macgregor, geçen hafta Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan... 04.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-04T16:28+0300
2022-10-04T16:28+0300
2022-10-04T16:28+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
abd
sabotaj
ingiltere
saldırı
pentagon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486859_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_44c58d2f1f4b7103bbfcebedd8fe1085.jpg
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD Savunma Bakanı'nın özel danışmanı olarak görev yapan emekli albay Douglas Macgregor, geçen haftanın başında Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan saldırılara dair yorum yaptı.Podcast sunucusu Andrew Napolitano'ya röportaj veren Macgregor, sabotajın Almanya'nın Ukrayna ordusunu Rusya'ya karşı silahlandırmaktan geri adım atmamasını sağlamak için yapıldığını belirterek, saldırılardan Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddetti.'Rusların yaptığı fikri saçma'Rusya ekonomisinin büyük ölçüde enerji ihtacatına bağımlı olduğunu kaydeden Macgregor, "Bunu Ruslar yapmadı. Onların yaptığı fikri bana saçma geliyor" ifadelerini kullandı.'Oltanın ucuna el bombası bağlayarak yapılabilecek bir şey değil'Öte yandan boru hatlarını saldırmak için binlerce ton dinamite eş hacimde patlayıcıların kullanılmış olması gerektiğine dikkat çeken eski yetkili, "Doğalgaz akışını sağlamak için çeşitli metal alaşımların etrafından birkaç inçlik beton bulunur, dolayısıyla bu oltanın ucuna el bombası bağlayıp yapılabilecek türden bir şey değil" diye konuştu.'Bunu yapabilecek kapasiteye İngiltere ve ABD sahip'Macgregor, ayrıca saldırının muhtemel faillerine değinerek, "Bunu yapabilecek kapasiteye sahip devlet aktörlerinin kimler olduğuna bakmanız gerekiyor ve bu da Kraliyet Donanması, ABD Donanması ve özel harekat kuvvetleri" değerlendirmesini yaptı. Macgregor, eski Polonya Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski'nin "Teşekkürler ABD" şeklindeki Twitter paylaşımını da anımsattı.Bununla beraber eski yetkili, sabotajın Almanya hükümetinin Ukrayna'daki 'vekalet savaşına artık yardım sunamayacakları izlenimini vermeye başladıkları' bir zamanda geldiğine dikkat çekerek, "Berlin'in tercihlerini reddetiğimiz çok açık. Berlin, bu ittifaktan uzaklaşıyordu. (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz, 'Daha fazla teçhizat göndermiyorum. Herhangi bir tank göndermeyeceğim' demişti" yorumunu yaptı.'İtalya gibi Almanya'da da hükümet düşebilir'Ukrayna krizinin Alman halkını zarara uğratması nedeniyle bu türden bir stratejinin geri tepebileceği değerlendirmesini yapan Macgregor, İtalya örneğine benzer şekilde Almanya'da da iktidar partisinin düşebileceğini vurguladı.Eski yetkili, "Bence asla olmak istemediğimiz çok kaygan, tehlikeli bir zemindeyiz, ki bu NATO'nun sonuna giden yol" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221003/zaharova-blinken-abd-ve-natonun-kuzey-akimlari-yok-etme-motiflerini-acikca-anlatti-1061909152.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052486859_32:0:1101:802_1920x0_80_0_0_d51f99a182152ee4ad7242b07ec14796.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey akım, abd, sabotaj, ingiltere, saldırı, pentagon
kuzey akım, abd, sabotaj, ingiltere, saldırı, pentagon
Eski Pentagon danışmanı: Kuzey Akım sabotajlarının ardında ABD ve İngiltere var
Abone ol
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı ve emekli albay Douglas Macgregor, geçen hafta Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan saldırıların en olası faillerinin ABD ve İngiltere olduğunu belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD Savunma Bakanı'nın özel danışmanı olarak görev yapan emekli albay Douglas Macgregor, geçen haftanın başında Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan saldırılara dair yorum yaptı.
Podcast sunucusu Andrew Napolitano'ya röportaj veren Macgregor, sabotajın Almanya'nın Ukrayna ordusunu Rusya'ya karşı silahlandırmaktan geri adım atmamasını sağlamak için yapıldığını belirterek, saldırılardan Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
'Rusların yaptığı fikri saçma'
Rusya ekonomisinin büyük ölçüde enerji ihtacatına bağımlı olduğunu kaydeden Macgregor, "Bunu Ruslar yapmadı. Onların yaptığı fikri bana saçma geliyor" ifadelerini kullandı.
'Oltanın ucuna el bombası bağlayarak yapılabilecek bir şey değil'
Öte yandan boru hatlarını saldırmak için binlerce ton dinamite eş hacimde patlayıcıların kullanılmış olması gerektiğine dikkat çeken eski yetkili, "Doğalgaz akışını sağlamak için çeşitli metal alaşımların etrafından birkaç inçlik beton bulunur, dolayısıyla bu oltanın ucuna el bombası bağlayıp yapılabilecek türden bir şey değil" diye konuştu.
'Bunu yapabilecek kapasiteye İngiltere ve ABD sahip'
Macgregor, ayrıca saldırının muhtemel faillerine değinerek, "Bunu yapabilecek kapasiteye sahip devlet aktörlerinin kimler olduğuna bakmanız gerekiyor ve bu da Kraliyet Donanması, ABD Donanması ve özel harekat kuvvetleri" değerlendirmesini yaptı. Macgregor, eski Polonya Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski'nin "Teşekkürler ABD" şeklindeki Twitter paylaşımını da anımsattı.
Bununla beraber eski yetkili, sabotajın Almanya hükümetinin Ukrayna'daki 'vekalet savaşına artık yardım sunamayacakları izlenimini vermeye başladıkları' bir zamanda geldiğine dikkat çekerek, "Berlin'in tercihlerini reddetiğimiz çok açık. Berlin, bu ittifaktan uzaklaşıyordu. (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz, 'Daha fazla teçhizat göndermiyorum. Herhangi bir tank göndermeyeceğim' demişti" yorumunu yaptı.
'İtalya gibi Almanya'da da hükümet düşebilir'
Ukrayna krizinin Alman halkını zarara uğratması nedeniyle bu türden bir stratejinin geri tepebileceği değerlendirmesini yapan Macgregor, İtalya örneğine benzer şekilde Almanya'da da iktidar partisinin düşebileceğini vurguladı.
Eski yetkili, "Bence asla olmak istemediğimiz çok kaygan, tehlikeli bir zemindeyiz, ki bu NATO'nun sonuna giden yol" diye ekledi.